El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) anunció en su boletín diario de pronóstico del clima, que a lo largo de la jornada habrá lluvias en la región Caribe, incluso manteniendo un nivel de alerta amarillo en las regiones insulares, ante la presencia de ondas tropicales.

“Se mantiene la alerta amarilla por vientos y oleaje en sectores del centro y oriente del mar Caribe. Persiste la alerta amarilla por tiempo lluvioso en diferentes zonas del mar Caribe colombiano, incluyendo áreas costeras y sectores del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Dentro de su boletín, el Ideam explicó que a nivel nacional: “Hoy se espera cielo mayormente nublado a cubierto, con precipitaciones moderadas a fuertes en algunos sectores de la plataforma continental y marítima del Pacífico y el Caribe colombiano, incluyendo áreas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Así mismo, se prevén lluvias en zonas puntuales “del centro y norte de la región Andina, el occidente y oriente de la Orinoquía, y el nororiente de la Amazonía”.

Ciudades del Caribe:

En Barranquilla, durante gran parte de la jornada se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas o lluvias intermitentes. La temperatura máxima esperada es de 31 grados centígrados.

Para Cartagena habrá Posibles lloviznas o lluvias en las primeras horas de la jornada; posteriormente, se espera tiempo seco con nubosidad variable con Temperatura máxima de 31°.

Según el reporte, “las lluvias más fuertes son posibles en sectores del centro y sur de Córdoba, sur de Bolívar, norte y occidente de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Risaralda y en el centro y sur de Chocó. También en zonas puntuales o aisladas del sur de Sucre, norte de Magdalena, centro y occidente de La Guajira, norte y sur de Cesar, occidente de Arauca, norte de Vichada, norte y oriente de Guainía, norte de Valle del Cauca y norte de Nariño”.

Durante la madrugada se observó “abundante nubosidad con precipitaciones entre moderadas y fuertes, en algunos casos acompañadas de tormentas eléctricas, en sectores de Córdoba, sur de Sucre, centro y sur de Bolívar, norte y sur de Cesar, La Guajira, Antioquia, Santander y sur de Amazonas. También se registraron lluvias en zonas puntuales del norte de Atlántico, norte de Magdalena, Boyacá y noroccidente de Cundinamarca”.

En amplias áreas del mar Caribe y en sectores costeros “se presentaron lluvias moderadas a fuertes, más intensas en inmediaciones del golfo de Urabá, cerca de las costas de Córdoba y Sucre, así como en los litorales de Atlántico, Magdalena y La Guajira.”

En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se registraron precipitaciones

Se pide a los ciudadanos permanecer al pendiente de la evolución del clima a través de las redes sociales de la entidad.