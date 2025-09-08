Más de una decena de habitantes del corregimiento de Santa Cruz, jurisdicción del municipio de Luruaco en el Atlántico, bloquean desde primeras horas de la mañana de este lunes la vía que conecta a la población con el casco urbano del municipio, reclamando la presencia del gobernador Eduardo Verano.

Lea más: Velódromo de B/quilla aguarda por la inversión para renacer

Según comentaron los líderes comunales a EL HERALDO, el bloqueo arrancó a las 6:00 de la mañana y ″están exigiendo la presencia del gobernador para poder negociar y buscarle salida a esta situación difícil que tienen los habitantes de Santa Cruz y todos los transportadores que viajan por esta vía desde Luruaco a Santa Cruz para hacer muchas diligencias. Esta vía está en mal estado”.

El origen de la protesta es que “hace muchos años esta vía no recibe mantenimiento por parte de los gobernadores del Atlántico y también decimos que en este momento la alcaldía no tiene plata para arreglar la vía. Es competencia de la gobernación arreglar la vía de Santa Cruz, que está abandonada hace muchos años, que ha originado una serie de atracos y afectaciones a los vehículos y nadie dice nada”.

Lea más: En Atlántico se han detectado 8.247 fraudes de agua en 2025

Así mismo, insistieron en que “el levantamiento del paro solamente se hará cuando entre la autoridad a negociar. Hay mucha expectativa de los motocarristas y transportadores que han sido atracados, accidentados y nadie invierte en esta vía desde hace muchos años, totalmente abandonada”.

La comunidad aguarda una respuesta por parte de las autoridades departamentales.