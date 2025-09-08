Ante el panorama del estado climático en las próximas semanas, después de la fuerte ola de calor que se presentó en Barranquilla en los últimos días, la Alcaldía liberó una serie de comendaciones orientadas a prevenir incidentes.

A pesar del extremo calor durante la semana pasada, con temperaturas que superaron los 33 grados centígrados, por falta de los vientos alisios, se aproxima la llegada de la segunda temporada de lluvias del año.

Los pronósticos entregados por los servicios meteorológicos señalan que el inicio de este período será desde mediados de septiembre, coincidiendo con la época de huracanes.

Ambos fenómenos naturales se extenderán hasta finales de noviembre.

“Estos eventos de variabilidad climática inciden en el aumento de las precipitaciones en el Distrito, especialmente durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, y podrían estar acompañadas de fuertes vientos, tormentas eléctricas y tornados”, señaló la Alcaldía.

De confirmarse la presencia de intensas y seguidas lluvias, estas podrían provocar situaciones de riesgo como deslizamientos de tierra, derrumbes, desbordamiento de arroyos e inundaciones.

Debido a estas predicciones, “la Alcaldía de Barranquilla y la Oficina de Gestión del Riesgo hacen un llamado a la población, para que esté preparada y adopte las medidas preventivas necesarias para mitigar los riesgos, garantizar la seguridad, proteger la salud y la vida”.

El jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo, Fernando Fiorillo, invita “a la comunidad para que esté preparada ante el incremento de las lluvias” y atienda las siguientes recomendaciones: