En procura de seguir fomentando una ciudad más inclusiva y equitativa, la Alcaldía de Barranquilla, proseguirá el programa ‘Jornadas Recreodeportivas Adaptadas’, una iniciativa impulsada a través de la Secretaría de Recreación y Deportes que busca garantizar el acceso de las personas con discapacidad y sus cuidadores a espacios de esparcimiento, integración y desarrollo personal.

Este programa distrital forma parte de las estrategias de inclusión social que promueve la administración del alcalde Alejandro Char, con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de las personas con discapacidad mediante la recreación, la actividad física y el deporte adaptado.

Las actividades están diseñadas para responder a las particularidades de cada tipo de discapacidad, asegurando así la participación activa y significativa de cada individuo.

Dentro del enfoque del programa, se desarrollan actividades como ludo-caminatas inclusivas, talleres de danzaterapia, sesiones de yoga adaptado y juegos recreodeportivos predeportivos, entre los que se destacan disciplinas como fútbol sonoro, goalball, boccia, baloncesto en silla de ruedas, voleibol sentado y bolos adaptados.

“Además, se promueven espacios de juego cooperativo en familia, estimulación sensorial, arte inclusivo y festivales comunitarios en entornos accesibles y seguros”, detalló la Alcaldía.

Las Jornadas Recreodeportivas Adaptadas no solo impactan en el desarrollo motriz, emocional y social de los participantes, “sino que también fomentan una transformación cultural al sensibilizar a la comunidad frente a la diversidad y los derechos de las personas con discapacidad”.

Este viernes 5 de septiembre y sábado 6 se llevarán a cabo en las siguientes direcciones: