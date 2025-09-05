Una nueva estrategia está aplicando el Instituto de Tránsito de Soledad, para tratar de generar conciencia entre los infractores viales. Se trata de hacer planas, como en el colegio.

Con esta sanción los infractores recordaron la importancia del cumplimiento de las normas de tránsito durante las acciones pedagógicas que se adelantan en las vías, lideradas por agentes mujeres del Instituto.

La estrategia, explicó el director del ente, Santander Donado, busca que los “conductores no reciban de inmediato sanciones económicas, sino que vivan un ejercicio educativo que promueva un compromiso de cultura vial”.

“En nuestras vías, cada acción cuenta. Hoy iniciamos operativos con comparendos pedagógicos, porque aprender es más valioso que sancionar. Esperamos que todos los conductores reciban estas jornadas de la mejor manera y que interioricen que todos debemos cumplir con las normas de tránsito y que se convierta en un multiplicador de la cultura vial”, apuntó.

Anderson Arzuaje, repitió en sus planas la frase “debo portar mi casco de seguridad” y, aseguró, que recordó su época de colegio: “Me recuerda al colegio cuando uno hacía algo malo enseguida escribía no puedo hacer tal cosa, pero me parece una buena estrategia por parte de Tránsito”.

Las acciones pedagógicas que incluye cuna metodología creativa y formativa se desarrollarán en distintos puntos del municipio.