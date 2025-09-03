El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), administrado por Fiduprevisora, avanza en la implementación del modelo de salud establecido en el Acuerdo 003 de 2024, que introduce transformaciones sustanciales frente al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El objetivo central es garantizar un acceso más amplio, equitativo y oportuno a los servicios médicos para los docentes y sus familias.

Este nuevo esquema elimina copagos y cuotas moderadoras, fortalece la atención preventiva, asegura la libre elección de prestadores y ofrece un componente integral de salud laboral. Con estos elementos, los maestros acceden a un sistema que prioriza su bienestar y protege a toda la comunidad educativa.

La atención primaria en salud se convierte en el eje del modelo, con énfasis en la prevención y la detección temprana de enfermedades mediante equipos comunitarios y familiares que acompañan de manera integral al docente. Además, más de 6.000 sedes de IPS en 1.100 municipios están habilitadas para garantizar la libre elección de prestadores y ampliar la cobertura nacional.

Otro componente diferencial es la salud laboral docente, que incluye vigilancia ocupacional, exámenes médicos periódicos, prevención de riesgos laborales y la reapertura de consultorios escolares, asegurando un seguimiento especializado que no existe en el sistema general. Asimismo, la cobertura integral elimina barreras económicas: no hay restricciones por preexistencias, periodos de carencia, copagos ni cuotas moderadoras, lo que representa un acceso pleno a todos los servicios del plan de beneficios.

El modelo también incorpora un esquema de financiación directa y transparente, pues los recursos se giran directamente a los prestadores de salud a través de Fiduprevisora, sin intermediaciones financieras como las EPS. A esto se suma el tarifario propio del FOMAG, que estandariza y transparenta los pagos por cada servicio médico, estableciendo reglas claras, mayor control sobre la calidad de la atención y la certeza de que los recursos se invierten exclusivamente en el bienestar de los docentes y sus familias.

A diferencia del sistema de salud general, donde la población debe afiliarse a una EPS, asumir copagos y enfrentar exclusiones en el Plan Obligatorio de Salud, los maestros cuentan con un modelo robusto que prioriza la prevención, elimina barreras económicas y amplía significativamente sus opciones de atención. Además, mientras el régimen general atraviesa una crisis financiera estructural que afecta a millones de colombianos, el modelo del Magisterio dispone de un tarifario propio que refuerza la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos, garantizando un esquema más justo, confiable y sostenible.

El vicepresidente de Fiduprevisora – Fomag, Aldo Enrique Cadena, reconoció que la implementación ha tenido dificultades. “Sabemos que en la puesta en marcha del nuevo modelo de salud se han presentado dificultades que han generado molestias e inconformidades entre algunos maestros y sus familias. Reconocemos estos errores con humildad y entendemos la afectación que han causado. A todos los docentes queremos expresarles nuestra gratitud por la paciencia y confianza, y reiterarles que estamos trabajando con decisión para corregir estas fallas, mejorar los tiempos de respuesta y asegurarles una atención en salud que esté a la altura de su labor y compromiso con la educación del país”, afirmó.

Con estas acciones, el Fomag busca consolidar un sistema más humano, confiable y sostenible, reafirmando su compromiso con la salud y el bienestar de los docentes colombianos.