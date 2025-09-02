La Alcaldía de Barranquilla informó que continuará con el laboratorio vial en el sector de Miramar y corresponde a la implementación del cambio de sentido vial de la carrera 43 entre calles 97 y 96, que pasó de único sentido oriente-occidente a doble sentido de circulación.

El Distrito continúa el estudio de “medidas de gestión de tránsito complementarias que permiten mejorar el flujo vehicular y la movilidad en el sector de Miramar y sus áreas de influencia”.

El laboratorio vial, que se está desarrollando desde el jueves 21 de agosto, corresponde a la implementación del cambio de sentido vial de la carrera 43 entre calles 97 y 96, la cual pasó de único sentido oriente-occidente a doble sentido de circulación y se extenderá para analizar la necesidad de implementar medidas adicionales de seguridad vial y señalización.

“Invitamos a ser parte de esta iniciativa de cambio, que nos permitirá trabajar juntos en la formación de nuevos hábitos y conductas seguras en las vías, a respetar y atender las recomendaciones de las autoridades”, señaló la Alcaldía.

El Distrito expidió los siguientes recordatorios:

- Cuando estés conduciendo un vehículo siempre observa y mantente atento a las señales de tránsito.

- Sé paciente y cuidadoso mientras todos los conductores se acostumbran a cambios viales. Es importante respetar los límites de velocidad, no invadir el carril contrario y no bloquear las intersecciones.

- Si habitas, trabajas o circulas en el área de influencia, brinda tu apoyo como ciudadano atendiendo las indicaciones que darán la Policía de Tránsito y los Orientadores de Movilidad.

Con esta organización vial mejoraremos la movilidad y la seguridad vial de este importante sector. Invitamos a los ciudadanos a ser parte de esta iniciativa de cambio, que nos permitirá trabajar juntos en la formación de nuevos hábitos y conductas seguras en las vías, a respetar y atender las recomendaciones de las autoridades.