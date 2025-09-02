La empresa Air-e inició un ciclo de capacitación dirigido a líderes comunales del Atlántico, en el marco del proceso de democratización en la prestación del servicio de energía en el departamento.

La iniciativa surge del acuerdo firmado con la Federación Comunal del Atlántico (Fedeatlántico), mediante el cual la organización asumirá progresivamente funciones comerciales y comunitarias en los municipios de Candelaria, Usiacurí, Santa Lucía, Manatí y Luruaco en su calidad de representante del suscriptor comunitario de estos municipios.

Air-e aseguró que “el acompañamiento a los comunales será permanente, mientras avanza la apertura de puntos de atención y la instalación de equipos informáticos. Esta alianza representa un paso fundamental para garantizar un servicio más cercano, eficiente y participativo en el Atlántico”.

El objetivo es fortalecer la presencia del Suscriptor Comunitario a través de miembros de la misma comunidad, generando identidad con la empresa en procura de mejorar la prestación del servicio de energía a los usuarios.

En esta primera fase, Fedeatlántico asumirá responsabilidades como la recepción y remisión de peticiones, quejas y reclamos (PQRs), el apoyo en jornadas de recaudo, socialización de planes de financiación y promoción del uso seguro y eficiente de la energía.

La capacitación inicial, liderada por la Dirección Comercial de Air-e, abordó temas clave como el manejo de barrios eléctricamente subnormales, ciclo comercial, atención al cliente, cobros, recaudo, planes de financiación activos como “Ponte bacano”, componentes de la factura, reporte de incidencias en el suministro de energía y gestión integral de PQRs.