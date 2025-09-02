Compartir:
Ante el caluroso clima que ha enfrentado Barranquilla en las últimas semanas, la Alcaldía de Barranquilla realizó un llamado a la comunidad para adoptar medidas preventivas y hábitos saludables para reducir riesgos en salud.

El secretario distrital de Salud (encargado), Carlos Cervantes Sanjuan, pidió estar atentos a cualquier signo de alarma que pueda requerir atención médica, especialmente en niños, adultos mayores y personas que sufren enfermedades crónicas.

La administración resaltó que, cuando la temperatura ambiente supera los 32 °C, hay riesgos de sufrir algún trastorno como el llamado golpe de calor en el que la persona puede presentar sudoración, dolor de cabeza, palidez, deshidratación, baja tensión arterial y hasta pérdida de la conciencia.

Asimismo, mencionaron que el exceso de calor puede ocasionar otros síntomas como náuseas, calambres, agotamiento; así como manchas y quemaduras en la piel.

Las principales enfermedades ocasionadas por fuerte ola de calor son:

  • Dolor de cabeza.
  • Resfriados, por estar expuestos al fuerte calor y luego a sitios con aire acondicionado.
  • Irritación de la piel por exceso de sudoración.
  • Agotamiento por deshidratación.
  • Mareo, visión borrosa y tambaleo postural.
  • Taquicardia.

En cuanto a la prevención del agotamiento o golpe de calor por altas temperaturas la Alcaldía recomienda:

  • Mantenerse hidratado con abundantes líquidos.
  • Si sufre de hipertensión, tomar sus medicamentos.
  • No exponerse al sol entre las 10:00 a.m. y 3:00 p.m.
  • Permanecer en lugares frescos o a la sombra.
  • Aplicarse protector solar.
  • Usar ropa fresca, gafas, gorra o sombrero para protegerse del sol.