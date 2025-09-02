Ante el caluroso clima que ha enfrentado Barranquilla en las últimas semanas, la Alcaldía de Barranquilla realizó un llamado a la comunidad para adoptar medidas preventivas y hábitos saludables para reducir riesgos en salud.

El secretario distrital de Salud (encargado), Carlos Cervantes Sanjuan, pidió estar atentos a cualquier signo de alarma que pueda requerir atención médica, especialmente en niños, adultos mayores y personas que sufren enfermedades crónicas.

Le puede interesar: Alianza entre Air-e y Fedecomunal dio inicio de ciclos de capacitación para la democratización del servicio de energía

La administración resaltó que, cuando la temperatura ambiente supera los 32 °C, hay riesgos de sufrir algún trastorno como el llamado golpe de calor en el que la persona puede presentar sudoración, dolor de cabeza, palidez, deshidratación, baja tensión arterial y hasta pérdida de la conciencia.

Asimismo, mencionaron que el exceso de calor puede ocasionar otros síntomas como náuseas, calambres, agotamiento; así como manchas y quemaduras en la piel.

Las principales enfermedades ocasionadas por fuerte ola de calor son:

Dolor de cabeza.

Resfriados, por estar expuestos al fuerte calor y luego a sitios con aire acondicionado.

Irritación de la piel por exceso de sudoración.

Agotamiento por deshidratación.

Mareo, visión borrosa y tambaleo postural.

Taquicardia.

Lea también: Triple A anuncia cortes de agua para este miércoles en amplios sectores de Barranquilla

En cuanto a la prevención del agotamiento o golpe de calor por altas temperaturas la Alcaldía recomienda: