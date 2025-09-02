A través de un convenio interadministrativo, la IUB instaló sus programas de pregrado en la infraestructura de 15 instituciones educativas distritales, convirtiéndolas en sedes alternas para llevar la universidad hasta las comunidades.

Con expectativa, ilusión y entusiasmo, los estudiantes de la IUB iniciaron este martes su tercer cuatrimestre académico.

Tras compartir con sus compañeros y disfrutar de muestras artísticas y culturales, los 2.559 nuevos estudiantes, dentro de los cuales 1.100 corresponden al proyecto IUB al Barrio, recibieron la bienvenida a este nuevo ciclo por parte del alcalde Alejandro Char, quien celebró que esta institución de educación superior acreditada en alta calidad representa una oportunidad para el futuro de cada uno de los que ingresan.

A través de su cuenta de X, el mandatario distrital manifestó: “¡Les damos la bienvenida a más de 2.500 nuevos estudiantes de la IUB! Qué orgullo ver cómo cada vez más jóvenes ingresan a esta universidad de alta calidad para crecer profesionalmente, formarse como ciudadanos integrales y hacer realidad sus sueños con la carrera que eligieron. Hoy ya son cerca de 17 mil estudiantes. Celebramos a quienes tomaron el camino más valioso: la educación, una riqueza que abre puertas, crea oportunidades y cambia realidades de miles de familias. ¡Con toda, muchachos!”.

De igual manera, el alcalde Char aseguró a los asistentes que “la mayor riqueza que puede tener Barranquilla no son sus carreteras, no son sus puentes, es el conocimiento de cada uno de ustedes. Ustedes van a hacer de esta ciudad más grande de lo que es, más importante, más sabia, con más oportunidades. A Barranquilla nada la detiene”.

Al finalizar su intervención, Char invitó a los estudiantes a tener toda la disposición de aprender y aprovechar la oportunidad: “Así que hoy yo me siento orgulloso de este nuevo contingente de jóvenes, muchachos y muchachas, que entran a esta institución. Aprovechen cada día de esta universidad y no se arrepentirán nunca en la vida que este es el activo, este es el oro más preciado que pueden entregarle a ustedes y a su familia, el conocimiento”.

En ese sentido, a través de un convenio interadministrativo, la IUB instaló sus programas de pregrado en la infraestructura de 15 instituciones educativas distritales, convirtiéndolas en sedes alternas para llevar la universidad hasta las comunidades.

Pedro Daniel Sánchez Rodríguez, a sus 45 años, está iniciando su formación profesional y contó lo que significa para él esta oportunidad de formarse.

“Yo pensé que ya no podía lograr ese sueño de estudiar en una institución superior. Hace 45 años, en Barranquilla no se podía pensar en estudiar en la universidad. Cuando terminé mi bachillerato, en el año 98, cuando tenía 18 años, y quería seguir estudiando una carrera profesional, desgraciadamente no lo pude conseguir por motivos financieros, y en ese tiempo, la educación superior era de difícil acceso. Entonces las ganas quedaron ahí guardadas, me puse a trabajar independientemente, hasta que el año pasado vi una publicidad de la Alcaldía de Barranquilla sobre los programas de la IUB al Barrio, me aceptaron en la educación gratuita, gracias a Dios, y escogí la carrera de Administración de Negocios Internacionales, estoy en la sede María Cano”.

Hoy, barrios como Las Nieves, Lucero, La Magdalena, Rebolo, El Bosque, Las Américas y Ciudadela 20 de Julio ya sienten el impacto de tener a la IUB en sus calles. En total, son 15 sedes en las distintas localidades de la ciudad.

Las carreras se cursan por cuatrimestres y la duración de ellas, como por ejemplo la carrera de Física Computacional, en la Institución Universitaria de Barranquilla (IUB) dura 4 años y 4 meses.