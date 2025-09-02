Para facilitar el agendamiento de citas para los servicios de tesorería, el Banco de la República puso en funcionamiento un nuevo sistema para la atención de los trámites de esta ventanilla, el cual ya se encuentra disponible en el portal web de la entidad.

Esta nueva herramienta permitirá brindar atención más ágil a los usuarios que requieren servicios de ventanilla de la Tesorería, disminuyendo tiempos de atención y espera en filas.

De igual manera, el acceso al sistema es gratuito y estará disponible de manera permanente las 24 horas del día para programar citas de forma fácil y rápida, desde un computador, tableta o celular.

En ese sentido, se podrán agendar citas para los siguientes tipos de operaciones: cambio de billetes deteriorados, cambio de denominaciones, cambio de monedas por billetes y viceversa, consignaciones, orden de pagos y venta de metales.

Además, otra de las particularidades del sistema es que envía correos de forma automática en el momento de agendar y cancelar; también envía un recordatorio previo a la cita programada.

Sumado a esto, el sistema permite consultar fácilmente citas anteriores para control, seguimiento o gestión de servicios recurrentes, y cuenta con flexibilidad para que las empresas puedan agendar citas a través de sus colaboradores, colaboradoras o representantes haciendo uso de la opción “citas en representación”.

Cabe resaltar que la herramienta fue lanzada en las ocho sedes donde actualmente se atienden los servicios de tesorería, entre las que se encuentran Barranquilla, Bogotá, Armenia, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín y Villavicencio.