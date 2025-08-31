A partir de este 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla anunció la programación de cierres viales totales en las carreras 56 y 57 entre calles 79 y 84 por obras que ejecutará la iniciativa Barrios a la Obra en su etapa número 9.

Se debe tener en cuenta que el avance de estas obras se realizará por fases independientes en las carreras 56 y 57, se inicia con la fase I en la carrera 56 y la fase 3 en la carrera 57:

Fase 1: carrera 56 entre calles 79 y 81.

Fase 2: carrera 56 entre calles 81 y 84.

Fase 3: carrera 57 entre calles 79 y 81.

Fase 4: carrera 57 entre calles 81 y 84.

“La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial vela por la seguridad vial y está atenta para evitar congestiones en estas vías. Durante el desarrollo de los cierres respeta las señales de tránsito y sigue las indicaciones de las autoridades y orientadores de movilidad”, aseveró la entidad a través del comunicado.

Opciones de desvío

Frente a este nuevo escenario, la dependencia desplegó sugerencias de desvío para los conductores: aquellos que circulen en sentido sur - norte por la calle 79, podrán girar a la izquierda en la carrera 55 hacia el occidente hasta llegar a la calle 84, y continuar por la calle 79. Luego girar a la izquierda en la carrera 59 hacia el occidente hasta llegar a la calle 82 o continuar por la carrera 59 hasta la calle 84 y 85, según el destino.

En caso de que transiten en sentido norte-sur por la calle 82, podrán girar a la derecha en la carrera 58 hacia el oriente hasta llegar a la calle 79 y podrán continuar por la calle 82, girar a la derecha en la carrera 55 hacia el oriente hasta llegar a la calle 79 o continuar por la carrera 55 hasta la calle 78, según su destino.

Y si circulan en sentido occidente-oriente por la carrera 58, podrán girar a la derecha en la calle 82 para continuar hacia el sur por la carrera 58 hacia el oriente hasta llegar a la calle 79.