La Defensoría del Pueblo lanzó el concurso ‘Un buen futuro se pinta de colores’ para todos los jóvenes del país en edades entre 18 y 25 años de edad. Las propuestas de ilustración deben estar encaminadas a las siguientes categorías relacionadas con la promoción de los derechos humanos: inclusión, igualdad, y no discriminación; construcción de paz y derechos de las víctimas o justicia ambiental y protección de la naturaleza.

Le puede interesar: Venezolanos en Barranquilla participarán en Foro de Migración para impulsar mejores respuestas a las necesidades de esta población

El envío de las creaciones se harán en el siguiente link de inscripción: https://forms.gle/gbjFsvUY6ZFppRB59 . Y el reglamento total del concurso está en: https://drive.google.com/file/d/1mRl_asUWWW-vkVZMej-eqbzisc6bU_-m/view . Los ganadores deberán entregar los archivos editables de su propuesta hasta el próximo miércoles 3 de septiembre.

Pueden inscribirse en una de las 3 categorías:

- Categoría 1: Inclusión, igualdad y no discriminación.

- Categoría 2: Construcción de paz y derechos de las víctimas.

- Categoría 3: Justicia Ambiental y Derechos Humanos.

La participación es de carácter estrictamente individual. Cada persona puede presentar una única propuesta en una categoría y la obra debe ser original e inédita. La entidad indicó que no se aceptan propuestas colectivas, ni presentadas bajo seudónimos, nombres grupales u organizaciones.

Por otro lado, pueden concursar sin importar su formación académica, profesión o experiencia previa. No obstante, no pueden participar personas con vínculo laboral o contractual con la Defensoría del Pueblo, ni sus familiares directos (padres, madres, hijos, parejas, hermanos o hermanas) para evitar conflictos de interés.

Además, cada participante es responsable de la autoría y originalidad de su obra, y debe asegurar que no infringe derechos de terceros, como derechos de autor o marcas comerciales. En caso de que se usen imágenes de personas reales, se debe adjuntar su consentimiento informado y por escrito.

También indicaron que se aceptarán propuestas que ya hayan sido premiadas, reconocidas o difundidas en otros concursos. Tampoco se admitirá contenido ofensivo o discriminatorio, que promueva la violencia, use ilustraciones tipo fanart, o contenga referencias explícitas a personas o marcas reales sin autorización.

Finalmente, al inscribirse, cada participante debe aceptar una declaración de veracidad y responsabilidad autoral, y declarar si usó o no herramientas de inteligencia artificial.

Además: Nuevo Milenio, Villa Estadio y Nuevo Horizonte, entre los sectores más afectados por vendaval en Soledad

Criterios de evaluación

Un jurado designado por la Defensoría del Pueblo, con experiencia en diseño, comunicación y derechos humanos, evaluará las propuestas con los siguientes porcentajes de ponderación:

- Pertinencia temática: 30%

- Creatividad y capacidad comunicativa: 25%

- Dominio técnico: 20%

- Originalidad y trazabilidad creativa: 15%

- Cumplimiento de requisitos formales: 10%.

El diseño debe ser en formato vertical, de 50 cm de ancho por 70 cm de alto y el uso del color es discrecional.

Finalmente, los ganadores recibirán como premio la participación en una masterclass y un laboratorio creativo presencial en Bogotá, a cargo de Power Paola, y un certificado de participación. La Defensoría del Pueblo asumirá los gastos de transporte aéreo y alojamiento para los ganadores que no vivan en Bogotá, por un período de cuatro días y tres noches.

Lea también: “Expresamos nuestra solidaridad con los familiares del joven grumete y la Armada Nacional”: gobernador Verano

Los seleccionados deben tener disponibilidad para asistir de manera presencial; si no pueden, se entiende que renuncian a los beneficios.