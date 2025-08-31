La Defensoría del Pueblo lanzó el concurso ‘Un buen futuro se pinta de colores’ para todos los jóvenes del país en edades entre 18 y 25 años de edad. Las propuestas de ilustración deben estar encaminadas a las siguientes categorías relacionadas con la promoción de los derechos humanos: inclusión, igualdad, y no discriminación; construcción de paz y derechos de las víctimas o justicia ambiental y protección de la naturaleza.
Le puede interesar: Venezolanos en Barranquilla participarán en Foro de Migración para impulsar mejores respuestas a las necesidades de esta población
El envío de las creaciones se harán en el siguiente link de inscripción: https://forms.gle/gbjFsvUY6ZFppRB59 . Y el reglamento total del concurso está en: https://drive.google.com/file/d/1mRl_asUWWW-vkVZMej-eqbzisc6bU_-m/view . Los ganadores deberán entregar los archivos editables de su propuesta hasta el próximo miércoles 3 de septiembre.
Pueden inscribirse en una de las 3 categorías:
- Categoría 1: Inclusión, igualdad y no discriminación.
- Categoría 2: Construcción de paz y derechos de las víctimas.
- Categoría 3: Justicia Ambiental y Derechos Humanos.
La participación es de carácter estrictamente individual. Cada persona puede presentar una única propuesta en una categoría y la obra debe ser original e inédita. La entidad indicó que no se aceptan propuestas colectivas, ni presentadas bajo seudónimos, nombres grupales u organizaciones.
Por otro lado, pueden concursar sin importar su formación académica, profesión o experiencia previa. No obstante, no pueden participar personas con vínculo laboral o contractual con la Defensoría del Pueblo, ni sus familiares directos (padres, madres, hijos, parejas, hermanos o hermanas) para evitar conflictos de interés.
Además, cada participante es responsable de la autoría y originalidad de su obra, y debe asegurar que no infringe derechos de terceros, como derechos de autor o marcas comerciales. En caso de que se usen imágenes de personas reales, se debe adjuntar su consentimiento informado y por escrito.
También indicaron que se aceptarán propuestas que ya hayan sido premiadas, reconocidas o difundidas en otros concursos. Tampoco se admitirá contenido ofensivo o discriminatorio, que promueva la violencia, use ilustraciones tipo fanart, o contenga referencias explícitas a personas o marcas reales sin autorización.
Finalmente, al inscribirse, cada participante debe aceptar una declaración de veracidad y responsabilidad autoral, y declarar si usó o no herramientas de inteligencia artificial.
Además: Nuevo Milenio, Villa Estadio y Nuevo Horizonte, entre los sectores más afectados por vendaval en Soledad
Criterios de evaluación
Un jurado designado por la Defensoría del Pueblo, con experiencia en diseño, comunicación y derechos humanos, evaluará las propuestas con los siguientes porcentajes de ponderación:
- Pertinencia temática: 30%
- Creatividad y capacidad comunicativa: 25%
- Dominio técnico: 20%
- Originalidad y trazabilidad creativa: 15%
- Cumplimiento de requisitos formales: 10%.
El diseño debe ser en formato vertical, de 50 cm de ancho por 70 cm de alto y el uso del color es discrecional.
Finalmente, los ganadores recibirán como premio la participación en una masterclass y un laboratorio creativo presencial en Bogotá, a cargo de Power Paola, y un certificado de participación. La Defensoría del Pueblo asumirá los gastos de transporte aéreo y alojamiento para los ganadores que no vivan en Bogotá, por un período de cuatro días y tres noches.
Lea también: “Expresamos nuestra solidaridad con los familiares del joven grumete y la Armada Nacional”: gobernador Verano
Los seleccionados deben tener disponibilidad para asistir de manera presencial; si no pueden, se entiende que renuncian a los beneficios.