Un liberal de verdad que trabajó de manera incansable por la autonomía regional. Un demócrata, periodista ejemplar y de un fino humor, así es como recuerdan a Juan B. Fernández Renowitzky, quien fuera por muchos años el director consejero de esta casa editorial.

Su pérdida ha generado un sinnúmero de reacciones entre quienes lo conocieron y compartieron con él su paso como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 en la que se destacó por su lucha por consagrar a la región Caribe como entidad territorial.

El gobernador Eduardo Verano y también constituyente lo recordó como uno de los más grandes impulsores del proceso de autonomía regional: “Creía profundamente en este propósito y votó de manera constante y comprometida. En casi todas las reuniones sobre el tema era la voz cantante, el líder. Vivía con mucha pasión la idea de la región y así nos lo demostró en múltiples ocasiones”.

El también exgobernador y constituyente Carlos Rodado se refirió a su compañero de luchas por la región desde la Asamblea Constituyente. Contó que en dicha instancia, algunos interpretaban de manera errónea que los del Caribe querían instaurar un régimen federal en Colombia.

“Nunca fue nuestro propósito. Lo que reclamábamos era más autonomía regional. Y ahí Juan B. fue un verdadero maestro y líder, porque siempre dejó claro que profundizar la autonomía no significaba adoptar un sistema federal. Su voz era escuchada con respeto”, dijo.

Asimismo, Rodado destacó el trabajo que realizó como director de EL HERALDO: “Le dio no solamente fuerza, sino identidad a nivel nacional”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez lo recordó como “un gran patriota”, al tiempo que envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.

A su turno, el exsenador y exnegociador de paz Humberto de la Calle también reaccionó frente a su fallecimiento y recordó su paso por la Asamblea Nacional Constituyente que dio vida a la Constitución de 1991.

Más reacciones

El ex alcalde Jaime Pumarejo se refirió a Fernández como un luchador caribe, pensador y enamorado del periodismo.

“Duele decirle adiós, pero su legado es fiel ejemplo del talante que siempre lo identificó, EL HERALDO es reflejo de su empeño, de su fina pluma y de su singular humor. Descansa en paz”, dijo.

Por su parte, la secretaria General del Distrito, María Teresa Fernández, publicó en su cuenta X un conmovedor mensaje: “Llegas al cielo para estar junto a mi papá, de nuevo. Nos dejas la inspiración de siempre alzar la voz por lo que es justo. Gracias por tu forma correcta de actuar y querer hacer el bien colectivo. Dejas un gran legado en la región y en la familia.

Mientras que Roy Barreras, expresidente del Senado, dijo que Fernández Renowitzky deja un legado histórico sobre la autonomía y libre pensamiento de las instituciones.