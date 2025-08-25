Desde hace unos días se encuentra en funcionamiento un laboratorio vial en el sector de Miramar, ubicado en la carrera 43 entre calles 97 y 96, que pasó de único sentido oriente-occidente a doble sentido de circulación.

De acuerdo con la Alcaldía de Barranquilla, esta medida responde a un estudio de medidas de gestión de tránsito complementarias que permitirán mejorar el flujo vehicular y la movilidad en el sector de Miramar y sus áreas de influencia.

Los usuarios que transiten por la carrera 43 en dirección hacia el centro tendrán que realizar ahora un pare en la calle.

Además, durante la implementación, la Policía de Tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán ubicados en las intersecciones con el objeto de orientar a los ciudadanos y prevenir accidentes que pongan en riesgo la vida de los actores viales.

Así las cosas, las autoridades distritales resaltaron que el laboratorio se mantendrá hasta el próximo martes 2 de septiembre.

Recomendaciones

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial invitó a la ciudadanía a respetar y atender las indicaciones de las autoridades, así como a trabajar en la formación de nuevos hábitos y conductas seguras en las vías.

En ese sentido, hizo las siguientes recomendaciones: “Cuando estés conduciendo un vehículo siempre observa y mantente atento a las señales de tránsito, sé paciente y cuidadoso mientras todos los conductores se acostumbran a cambios viales, y respeta los límites de velocidad, no invadas el carril contrario y no bloquees las intersecciones”.

Sugirió que: “si habitas, trabajas o circulas en el área de influencia, brinda tu apoyo como ciudadano atendiendo las indicaciones que darán la Policía de Tránsito y los Orientadores de Movilidad.