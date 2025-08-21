El municipio de Luruaco, así como los corregimientos Los Límites, Arroyo de Piedra, Santa Cruz, Pendales, Arroyo Negro y Rotinet presentan una interrupción temporal en su servicio de acueducto debido a una fuga identificada en la tubería que transporta agua desde el Canal del Dique hasta la Planta de Tratamiento de Agua Potable.

De acuerdo con la empresa Aguas del Sur del Atlántico (AQsur), esta fuga se originó alrededor de las 8:00 p.m. del miércoles, y se activaron de inmediato los protocolos de atención para este tipo de contingencias.

“Nuestro equipo técnico ya se encuentra en el sitio realizando el diagnóstico y las maniobras necesarias para iniciar las labores de reparación que permitan restablecer el bombeo de agua y la prestación del servicio”, comentó.

De esta manera, la empresa informó que mientras se supera la emergencia, se garantizará el suministro a la comunidad a través de carrotanques, priorizando los sectores más sensibles, en coordinación con las autoridades locales.

AQsur reiteró su compromiso y apoyo a la comunidad en medio de esta contingencia. “Agradecemos la comprensión y el apoyo de la comunidad frente a esta situación. Reiteramos nuestro compromiso de mantenerlos informados de manera oportuna y transparente sobre los avances y el tiempo estimado de normalización del servicio”.