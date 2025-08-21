Personal técnico de la empresa Air-e Intervenida realizará este viernes 22 de agosto trabajos de cambio de poste e instalación de redes eléctricas en la plaza principal del municipio de Tubará.

Las labores se desarrollarán en la calle 10 con carrera 2, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

De manera simultánea, la compañía adelantará adecuaciones de redes en la carrera 24 con calle 64, en el barrio San Felipe de Barranquilla, en el mismo horario.

Air-e Intervenida recordó a los usuarios que cualquier novedad con el servicio de energía puede ser reportada a la línea 115 o a través de la página web de la empresa.