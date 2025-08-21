Compartir:
Por:  Redacción Locales

La empresa Air-e Intervenida envió una comunicación a los 57 alcaldes de los municipios bajo su gestión en Atlántico, Magdalena y La Guajira, en la que ofreció acompañamiento y asesoría técnica para acceder a recursos cercanos al billón de pesos destinados a proyectos energéticos.

Estos recursos son administrados por el Ministerio de Minas y Energía, dentro de la convocatoria pública y competitiva del Incentivo a la Producción 2025, dirigida a iniciativas del sector minero-energético.

Cambio de poste e instalación de redes eléctricas en la plaza de Tubará

El objetivo es impulsar la transición energética en el país. Cada municipio podrá presentar hasta dos proyectos por un monto máximo de 8 mil millones de pesos, aunque este límite puede superarse con esquemas de financiación compartida. También existe la posibilidad de que varios municipios presenten proyectos conjuntos.

Las iniciativas pueden estar orientadas a la ampliación de la cobertura del Sistema Interconectado Nacional, energización de infraestructura pública mediante fuentes renovables como la solar, eólica o hidroeléctrica, la implementación de soluciones de electromovilidad y el desarrollo de granjas solares.

Air-e Intervenida trabajará con los mandatarios municipales para garantizar que cada propuesta cumpla con los requisitos técnicos, financieros y territoriales definidos en la convocatoria, asegurando así mayores oportunidades de acceder a los recursos disponibles.

La empresa Air-e Intervenida invitó a los alcaldes a consultar más información sobre la convocatoria en el portal del Ministerio de Minas y Energía.