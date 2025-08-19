Durante una visita de inspección en las instituciones educativas Vista Hermosa y John F. Kennedy, sede Oasis, la Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Obras Públicas y la Oficina de Gestión del Riesgo, evaluó los daños ocasionados en los techos y estructuras por las intensas lluvias registradas el pasado fin de semana.

Durante la jornada, también se visitó la IE. Antonio Ramón Moreno, donde se revisó el estado estructural de la edificación para determinar acciones de mantenimiento y reparación que garanticen la seguridad de la comunidad educativa.

Cortesía

El objetivo principal de este recorrido es garantizar la seguridad de los estudiantes y docentes, tomando medidas inmediatas que permitan reducir riesgos y avanzar en la reparación de las zonas afectadas.

“Nuestro compromiso es proteger a los menores y brindar entornos escolares seguros. Por eso, las obras de mantenimiento y refuerzo estructural comenzarán de inmediato”, afirmó Alexis Rodríguez, coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastres.

La secretaria de Educación, Carolina Correa Gallardo, explicó que las intervenciones se realizarán con celeridad para no retrasar las actividades académicas. “Estamos verificando los daños y coordinando con Obras Públicas para que las reparaciones avancen cuanto antes. La idea es que los estudiantes retornen de manera tranquila y sin interrupciones a sus clases presenciales”, aseguró la funcionaria.

Durante el proceso de reparaciones, los estudiantes de la IE John F. Kennedy – sede Oasis recibirán clases virtuales mientras se adelantan los trabajos de reparación en techos y cielorrasos de dos salones. Al respecto, el rector de la institución, Alberto Adárraga, expresó: “Estamos muy agradecidos con la administración de la alcaldesa Alcira Sandoval por atender con prontitud esta situación y garantizar la protección de nuestra comunidad educativa”.

La Administración Municipal reiteró que seguirá acompañando a las instituciones afectadas y trabajando en equipo con directivos y docentes, para asegurar que los niños, niñas y jóvenes de Soledad cuenten con espacios escolares en condiciones dignas y seguras, en los que puedan continuar con su formación sin contratiempos.