En la apuesta por seguir posicionando a Puerto Colombia como el atractivo turístico más visitado del Atlántico y uno de los más importantes en la región Caribe, el alcalde Plinio Cedeño Gómez a través de la Secretaría de Turismo, logró capacitar a más de 300 vendedores de las zonas de playas y demás atractivos turísticos del territorio porteño.

Con los cursos intensivos de 140 horas en temáticas relacionadas con atención al cliente, trabajo en equipo, costos, etiqueta y protocolo, los prestadores de servicios turísticos recibieron además, dotación de chalecos identificadores, buzos, gorras y carnets con códigos QR que los turistas podrán escanear y verificar en la página web de la Alcaldía Municipal la validez de su certificado como vendedor.

El alcalde Plinio Cedeño, destacó la importancia de estos proyectos que le apuesta una vez más al posicionamiento turístico de Puerto Colombia, pero además, al bienestar y progreso social de los vendedores ambulantes del territorio.

“Nuestro objetivo es mejorar la atención que cada día le brindamos a los turistas que eligen a Puerto Colombia como el destino por visitar en el Atlántico. Los vendedores de las zonas de playas son la cara bonita de Puerto Colombia y por eso debemos capacitarlos, para mostrar todo lo bueno que este territorio tiene para propios y visitantes”, expresó el mandatario de los porteños.

Por su parte, Jorge Eliecer Consuegra, vendedor ambulante de la zona de playas de Puerto Colombia desde hace más de 35 años, agradeció a la Administración Municipal por esta iniciativa que mejorará sin duda alguna la prestación de su servicio.

“Estamos muy contentos y agradecidos, ahora ya estamos identificados y generamos una mayor confianza para los turistas, además, mejora la calidad de vida nuestra y dignifica el trabajo que por muchos años venimos haciendo para que Puerto Colombia sea un lugar seguro y agradable para visitar”, detalló el vendedor.

A su turno, la secretaria de Turismo Municipal, María Clara Donado, señaló que, día a día se continúa trabajando en estrategias que garanticen el posicionamiento turístico de Puerto Colombia y sus corregimientos.

“Este es un trabajo que realizamos 24/7 y a través de estas capacitaciones sembramos esas enseñanzas y pequeñas acciones que permiten que nuestros vendedores ambulantes de las zonas de playas marquen la diferencia, que ellos puedan ofrecer también la cara amable y atenta de nuestro territorio”, aseveró la funcionaria.