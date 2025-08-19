La empresa Aqualia realizó la 23ª edición del Concurso Digital Educativo Infantil ‘Misión RegenerACCIÓN’, una iniciativa que promueve la cultura ambiental desde las aulas y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 6 (agua limpia y saneamiento), y el número 13 (acción por el clima).

Este año se registró una participación histórica: 9.313 estudiantes de 3º y 4º de primaria de España, México y Colombia recibieron un total de 4.583 horas de formación sobre el ciclo del agua. Desde su creación en 2002, la estrategia ha sensibilizado a más de 300.000 niños y niñas sobre la importancia de una gestión eficiente de este recurso.

En Colombia, participaron 1.620 niños y niñas de 32 municipios, superando ampliamente los 1.200 del año pasado.

“Misión RegenerACCIÓN es mucho más que un concurso, es una herramienta que transforma la relación de las nuevas generaciones con el agua. Este año logramos un aumento del 35% en la participación en Colombia, con más de 1.600 niños proponiendo soluciones creativas. Esto nos reafirma que la educación ambiental es clave para construir comunidades conscientes”, destacó Francisco Jiménez Medina, director de Aqualia Latam.

El proyecto invitó a los estudiantes a convertirse en “Guardianes Sostenibles” para enfrentar a Desertus, un personaje que simboliza la desertificación. A través de propuestas digitales, los participantes imaginaron soluciones para recuperar zonas degradadas mediante el uso eficiente del agua y el trabajo comunitario.

El concurso fue liderado por el equipo social de Aqualia, conformado por 14 profesionales, quienes brindaron más de 450 horas de formación ambiental en instituciones educativas de Atlántico, La Guajira, Córdoba, Magdalena, Santander y Norte de Santander. La compañía también garantizó la participación de escuelas sin conectividad, facilitando equipos tecnológicos y acompañamiento personalizado.

Como resultado, 77 finalistas y 7 ganadores nacionales fueron reconocidos por su creatividad, sensibilidad ambiental y compromiso con el cuidado del planeta. El concurso forma parte de las iniciativas educativas de Aqualia para dar a conocer el ciclo del agua y fomentar un consumo responsable desde temprana edad.

Desde su llegada a Colombia en 2020, Aqualia presta servicio a más de 1,2 millones de usuarios en 32 municipios de ocho departamentos. Su operación se caracteriza por la sostenibilidad, la eficiencia y el compromiso social. Este año, la empresa fue reconocida por Andesco como referente en el acceso al agua potable en La Guajira y recibió el Premio a la Sostenibilidad en la categoría Entorno Colaboradores por su modelo integral de bienestar y salud mental.