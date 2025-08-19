Barranquilla sigue apostándole a la educación como motor de transformación social. El Distrito hizo entrega oficial de 44 becas correspondientes a la primera cohorte del programa ‘La Beca de tu Vida’, iniciativa histórica que garantiza acceso a educación superior de alta calidad para egresados de colegios oficiales.

El alcalde Alejandro Char destacó el impacto positivo que genera esta noticia para los jóvenes de la ciudad que sueñan con acceder a una educación superior de calidad.

“La educación ha sido prioridad en Barranquilla desde el día uno, y hoy lo demostramos premiando a los primeros 44 jóvenes con ‘La Beca de tu Vida’. Con una inversión de más de $30 mil millones, estamos cumpliendo el sueño de nuestros egresados 2024 y de sus familias: estudiar la carrera que les apasiona en universidades acreditadas de alta calidad”, afirmó Char.

El mandatario destacó el compromiso conjunto del Distrito y universidades por lo que agradeció a los rectores Beatriz Tovar (Unilibre), Adolfo Meisel (Uninorte), José Consuegra (Unisimón) y Eduardo Crissien (CUC), por sumarse a esta apuesta por el talento local. “Ellos también han aportado recursos para estas becas, demostrando que la educación es un esfuerzo colectivo”.

Durante el acto de entrega, ante estudiantes, padres y docentes, el alcalde recordó los avances educativos de la ciudad.

“Hace años teníamos colegios deteriorados, niños por fuera de las aulas y pésimos indicadores de calidad. En la actualidad hablamos de bilingüismo, desarrollo de software y alimentación escolar. La verdadera herencia que les podemos dejar a nuestros hijos es la educación; por eso hacemos esta inversión”, aseveró Char.

La iniciativa, incluida en el Plan de Desarrollo Barranquilla ‘A Otro Nivel 2024-2027’, cubre el 100 % de matrícula, formación en inglés y apoyos complementarios, beneficiando a jóvenes que cursarán carreras como Medicina, Ciencia de los Datos, Negocios Internacionales, Ingeniería, Arquitectura y Ciencias Políticas.

María Emilia Ortiz, quien estudiará Medicina en la Universidad del Norte, expresó su satisfacción por ser beneficiaria de esta iniciativa de la Alcaldía y poder convertirse en profesional.

“Hace algunos meses pensaba que mi futuro estaba fuera de Colombia, pero esta beca me devolvió la esperanza. Esto no solo significa un alivio económico, sino un voto de confianza. Me comprometo a devolverle a Barranquilla todo lo que me está brindando”.

Con este primer grupo de beneficiarios, Barranquilla continúa avanzando en la construcción de una ciudad con más oportunidades, donde la juventud es el capital más valioso para seguir creciendo.