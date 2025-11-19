La Alcaldía Distrital de Barranquilla confirmó la selección de 50 nuevos jóvenes beneficiarios del programa La Beca de tu Vida, correspondiente al periodo académico 2026.

Esta iniciativa, dirigida a estudiantes sobresalientes de las instituciones educativas oficiales, garantiza el 100% del valor de la matrícula en programas de educación superior acreditados en alta calidad.

Con esta nueva cohorte, el Distrito continúa consolidando la estrategia que busca ampliar el acceso a carreras profesionales para los mejores bachilleres, fortalecer la movilidad social y promover la formación en áreas clave para el desarrollo de la ciudad.

El anuncio estuvo acompañado de visitas sorpresa realizadas por el alcalde Alejandro Char, quien llegó personalmente a los hogares de algunos de los beneficiarios para felicitarlos y reconocer el esfuerzo de sus familias.

“Cuánta alegría me da ver a nuestros jóvenes dar este paso tan importante. Muchachos que, gracias a su disciplina y excelentes resultados, hoy ven realidad el sueño de estudiar la carrera que siempre imaginaron… y en la universidad donde la soñaron. Con esta segunda entrega, ya son 95 jóvenes de nuestras instituciones oficiales beneficiados este año con un programa que abre caminos reales para que sigan creciendo", dijo Char.

Además, destacó que este programa se da gracias, también, al Concejo de Barranquilla: “Nosotros, como Barranquilla, estamos muy orgullosos de ser parte de esta familia, de sembrar en este par de jóvenes -hijos de padres también destacados que los formaron, que le dieron amor- que están aquí de pie arrancando un sueño. Así que, en nombre de todos los barranquilleros y en nombre del Concejo de Barranquilla -que fue el que nos aprobó las partidas-, le garantizamos a 50 jóvenes todos los semestres pagos”.

Así fue el proceso de selección

Durante el año 2025, 207 estudiantes cumplieron los requisitos para participar tras obtener 370 puntos o más en las pruebas Saber 11. Entre ellos, 172 jóvenes avanzaron a la etapa de preselección luego de verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos.

El proceso se desarrolló con trazabilidad, acompañamiento institucional y el cumplimiento estricto del reglamento operativo de la beca.

Para Emanuel Celedón, quien salió favorecido junto a su hermano, este es un gran paso para convertirse en un médico ejemplar: “Este sueño yo lo he tenido desde pequeño, que con la disciplina pudiera alcanzar obtener una beca porque sé que es una carrera que es muy difícil acceder y gracias a usted y a la Alcaldía puedo llegar a lograrlo. Lo más importante es que yo pueda ser un gran profesional, servir a mi comunidad y ser un gran doctor con mis pacientes”.

Más detalles

En esta oportunidad se entregan 20 cupos para Medicina y 30 cupos para otras carreras profesionales que los ganadores estudiarán en instituciones universitarias acreditadas de alta calidad aliadas del Distrito como la Universidad del Norte, Universidad Simón Bolívar, Universidad Libre y la Universidad de la Costa (CUC), reflejando la apuesta de la Administración distrital por promover la formación en áreas estratégicas para el desarrollo social y económico de la ciudad.

Estos resultados responden a las preferencias indicadas por los propios aspirantes y al cumplimiento de los criterios definidos por el programa.

“Este programa es una apuesta contundente por la equidad y la movilidad social. No solo respaldamos el sueño académico de cada joven, también impulsamos el propósito de transformar a Barranquilla a través de la educación”, afirmó Paola Amar, secretaria distrital de Educación.