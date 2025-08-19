La comunidad del Canal del Dique, representada en ciudadanos del sur del departamento del Atlántico y el norte de Bolívar, impetraron acción de tutela contra el presidente de la República, Gustavo Petro, así como de varios de sus ministros y la empresa concesionaria Sacyr, para que procedan a realizar en el menor tiempo posible los procesos para atender la emergencia ambiental que se vive en ese sector de la región Caribe.

La tutela fue aceptada para su estudio por parte del Consejo de Estado y de momento no concede medidas cautelares ante las peticiones de los afectados. La misma fue presentada por los ciudadanos Uriel Ávila, Margarita Vargas De la Rosa y Félix Peluffo Escobar.

Además del presidente Petro, los otros mencionados en la acción de tutela son los ministerios de Agricultura, Ambiente y Trasporte, la Agencia Nacional de Infraestructura y el concesionario de las obras para el canal del Dique, Sacyr.

Los derechos tutelados por parte de los ciudadanos son “a la vida, a la igualdad, a la seguridad personal y de petición”, los cuales consideran fueron vulnerados.

Uriel Ávila, expresó que “hemos venido haciendo un llamado a las entidades departamentales, nacionales, y también municipales, debido al mal mantenimiento de los canales de drenaje. Vimos cómo el gobernador se atrevió a decir en los medios que habían limpiado 150 kilómetros de canales de drenaje y de riego, lo cual es totalmente falso. En las limpiezas que han hecho, no han llegado ni siquiera a los 75 kilómetros de canales. Inclusive, para nosotros como campesinos, nosotros consideramos esto como una burla”.

Además, Ávila hizo un “llamado también al gobierno nacional y departamental a que tomen cartas sobre el asunto. ¿Cómo es posible que todavía ellos no tengan un estudio de la Gaceta Número 6, que nos tocó a nosotros como comunidad solicitar a la sociedad de ingenieros y a la empresa Cisco que vinieran a hacer unos estudios? Y no vemos solución de parte, no ha comenzado una sola obra, pero sin embargo vino la Gobernación diciendo entre los medios que tenían maquinaria que estaban haciendo y no están haciendo absolutamente nada por el canal del Dique”.

En corto tiempo el Consejo de estado tendrá que pronunciarse si le concede las pretensiones a los ciudadanos.