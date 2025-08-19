Desde este miércoles 20 de agosto y hasta el 3 de septiembre, la Alcaldía de Barranquilla pondrá en marcha un estudio de medidas complementarias de gestión de tránsito para optimizar la movilidad y la seguridad vial en el barrio Villa Santos y sus alrededores.
El laboratorio vial contempla cambios en sentidos viales, cierres parciales y control de estacionamiento. La calle 98, entre carreras 51B y 49C, pasará de único a doble sentido, aunque no tendrá salida hacia la carrera 51B, solo acceso a predios. De igual manera, la carrera 49C, entre calles 96A y 98, también funcionará en doble sentido para facilitar el ingreso al sector.
Otra de las acciones será el cierre del carril occidental de la calle 98. La vía pasará a operar con tres carriles: dos en sentido sur–norte (desde la carrera 46 hacia Alkosto) y uno en sentido norte–sur. Además, se permitirá el estacionamiento en el costado oriental de la calle 98, en sentido sur–norte, mientras que en la carrera 49C, entre calles 98 y 96, se ejercerá control de parqueo en ambos costados. También se instalará una miniglorieta en la intersección de la carrera 49C con calle 98.
Ante mejoras en el tránsito, se continuará con el laboratorio vial en barrios Villa Santos y Buenavista
Durante la implementación, la Policía de Tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán presentes en las intersecciones para guiar a los conductores y prevenir accidentes.
“Con esta organización vial buscamos mejorar la movilidad y promover conductas seguras en la vía. Invitamos a la ciudadanía a atender las recomendaciones y ser parte de este cambio”, señaló la administración distrital.
