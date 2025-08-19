Desde este miércoles 20 de agosto y hasta el 3 de septiembre, la Alcaldía de Barranquilla pondrá en marcha un estudio de medidas complementarias de gestión de tránsito para optimizar la movilidad y la seguridad vial en el barrio Villa Santos y sus alrededores.

El laboratorio vial contempla cambios en sentidos viales, cierres parciales y control de estacionamiento. La calle 98, entre carreras 51B y 49C, pasará de único a doble sentido, aunque no tendrá salida hacia la carrera 51B, solo acceso a predios. De igual manera, la carrera 49C, entre calles 96A y 98, también funcionará en doble sentido para facilitar el ingreso al sector.

Otra de las acciones será el cierre del carril occidental de la calle 98. La vía pasará a operar con tres carriles: dos en sentido sur–norte (desde la carrera 46 hacia Alkosto) y uno en sentido norte–sur. Además, se permitirá el estacionamiento en el costado oriental de la calle 98, en sentido sur–norte, mientras que en la carrera 49C, entre calles 98 y 96, se ejercerá control de parqueo en ambos costados. También se instalará una miniglorieta en la intersección de la carrera 49C con calle 98.

Durante la implementación, la Policía de Tránsito y orientadores de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial estarán presentes en las intersecciones para guiar a los conductores y prevenir accidentes.

“Con esta organización vial buscamos mejorar la movilidad y promover conductas seguras en la vía. Invitamos a la ciudadanía a atender las recomendaciones y ser parte de este cambio”, señaló la administración distrital.