Personal especializado de Air-e Intervenida ejecutará este miércoles 20 de agosto labores preventivas en la subestación Juan de Acosta, que requerirán la suspensión temporal del servicio eléctrico en varios municipios del Atlántico.

Entre las 8:00 a.m. y las 11:00 a.m. se intervendrán los cables de potencia conectados al transformador, afectando el suministro en las zonas urbanas y rurales de Juan de Acosta, Piojó y Tubará. También estarán sin energía el corredor turístico desde Bocatocino hasta Juaruco, incluyendo balnearios y condominios como Aguamarina, Salinas del Rey, Santa Verónica, Comfamiliar, Cajacopi, Playa Mendoza, Playa Tubará, El Morro, Puerto Velero y Palmarito.

En Puerto Colombia, se reemplazarán postes en dos sectores: de 8:00 a.m. a 12:00 m. en la calle 12 con carrera 2 (Villa Rauzán) y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m. en la calle 8 con carrera 2 (La Risota). Además, se programaron breves interrupciones entre las 5:30 a.m. y las 6:00 a.m., y entre las 4:00 p.m. y las 4:30 p.m., para clientes ubicados en la carrera 46, vía a Puerto Colombia, desde el kilómetro 2 al 13.

Por otra parte, en Barranquilla se desarrollarán trabajos al interior de la subestación Riomar entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m., que impactarán los circuitos América Norte y San Salvador. Durante la jornada podrían registrarse interrupciones por riesgo de sobrecarga en sectores como La Campiña, Riomar, Alto Prado, San Vicente, Granadillo, América, Tabor y El Castillo.

Air-e recomendó a los usuarios tomar las medidas necesarias para mitigar el impacto de estas maniobras técnicas programadas.