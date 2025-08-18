Belinda Urina Noguera, madre cabeza de hogar, reside en el barrio Las Flores desde hace más de 20 años con una sola meta para su futuro; brindar un mejor estilo de vida para su hija y nietos. Un sueño que será posible a partir de esta semana debido a que el programa distrital de Mejoramiento de Vivienda le entregó su casa totalmente renovada.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla Mejoramientos de Viviendas en Barranquilla.

Para la barranquillera, quien estuvo acompañada del alcalde Alejandro Char en el primer recorrido por su nuevo hogar, la calidad de vida de su familia dará un giro positivo.

“Yo me congrego en una iglesia, recuerdo que el pastor dijo que debíamos plasmar nuestro sueño en una hoja y lo hice aquí, en esta hoja. Cada vez que yo trapeaba mi piso, yo imaginaba que era de baldosa y me decía que algún día lo iba a hacer, y ese sueño se me hizo realidad. Le agradezco al alcalde Alejandro Char porque me hicieron todo, antes el baño estaba en el patio y ahora lo tengo adentro de la casa, la cocina también me la arreglaron, la sala y el cuarto, y también me entregaron una nevera nueva”, explicó Noguera.

De esta manera, así como Belinda son decenas de familias del barrio Las Flores y Rebolo que se beneficiaron este fin de semana con el programa social que busca renovar los pisos, las paredes, cocina, baño y el reemplazo de las redes eléctricas, así como de entregar neveras nuevas de bajo consumo para economizar la factura de energía.

Cortesía Alcaldía de Barranquilla El alto mandatario realizó entrega de casas restauradas a través del programa 'Mejoramiento de Vivienda'.

Es importante anotar que durante los cuatro años de este mandato del alcalde Alejandro Char se proyectó la entrega de 20.000 casas beneficiadas.

Así las cosas, la administración distrital invitó a los barranquilleros de estratos 1 y 2 a hacer parte de este a través de la sede electrónica de la Alcaldía de Barranquilla https://barranquilla.gov.co/obraspublicas/mejoramiento-de-vivienda o dirigiéndose directamente a la sede del Paseo Bolívar.