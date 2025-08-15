La Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) llevará a cabo su décima segunda versión del Foro Energético por segunda ocasión en la ciudad de Barranquilla. En esta oportunidad, la conversación se centrará en el presente y futuro del sector energético del país.

En ese sentido, el presidente ejecutivo de Andeg, Alejandro Castañeda, fue enfático en afirmar que Colombia necesitas “reglas claras, institucionalidad sólida y una matriz energética confiable para responder a los retos que vienen. El Foro Andeg será un punto de encuentro para escuchar a quienes construyen soluciones y aportan a la estabilidad del país”, agregó Castañeda.

Esta edición tendrá como eje transversal la institucionalidad y las señales de inversión para garantizar la seguridad energética, abordando desde distintas perspectivas el abastecimiento confiable de la demanda y el desarrollo económico del país.

Este año, el Foro se enfocará en cinco ejes temáticos clave: garantías para la inversión en el sector energético; mercado, complementariedad y seguridad energética; retos de financiación, inversión y competitividad; instituciones y señales de política energética; y estrategias y tecnologías para la sostenibilidad del sector eléctrico.

“La agenda del 12.° Foro Andeg resalta la importancia de integrar aspectos técnicos, institucionales y de política pública para el desarrollo del sector energético. Será un espacio para generar ideas claras sobre cómo potenciar el futuro energético y tecnológico de Colombia, con señales que hagan atractiva la inversión y aporten al desarrollo del país”, afirmó Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo de Andeg.

Durante dos días, se reunirán voces de alto nivel institucional como el Consejo de Estado, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, el Congreso de la República, el Ministerio de Minas y Energía, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

También participarán referentes del sector financiero como BTG Pactual, Corficolombiana y CIBC, otros actores clave como Consejo Privado de Competitividad y ANIF, así como el centro de análisis Raddar, para abordar la coyuntura macroeconómica, el clima de inversión y la competitividad nacional.

Uno de los momentos destacados será el diálogo con precandidatos presidenciales sobre institucionalidad, prospectiva país y crecimiento económico. Por su parte, la agenda técnica incluirá a líderes internacionales como EPRI, NERC, General Electric, Emerson, Siemens Energy y Wartsila, para analizar los desafíos de un suministro eléctrico confiable en medio del crecimiento de la demanda y el despliegue de tecnologías como la inteligencia artificial.

El Foro también contempla un espacio sobre el uso sostenible del carbón en el marco de las metas de acción climática, con la participación del CCUS Knowledge Center y Fenalcarbón. Además, incluye un diálogo sobre los aportes de las empresas afiliadas a Andeg a la sostenibilidad de los territorios y la seguridad energética nacional.