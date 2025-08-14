La Alcaldía de Soledad, a través de la Secretaría de Salud y en articulación con el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, inauguró la primera Sala de Lactancia Materna comunitaria del municipio y la séptima a nivel nacional dirigida a trabajadoras de diversas instituciones y empresas.

Este nuevo espacio, ubicado en la terminal aérea, ofrecerá a madres en tránsito, turistas y visitantes un lugar seguro, cómodo y digno para amamantar o extraer leche materna durante sus escalas o vuelos.

“El trabajo interinstitucional sigue dando resultados por la salud de los soledeños. Hoy, en el Aeropuerto Ernesto Cortissoz, abrimos la primera sala para la comunidad y la séptima en el municipio, dirigida al bienestar de los trabajadores”, afirmó Edison Barrera, secretario de Salud de Soledad.

Con esta iniciativa, la administración municipal reafirma su compromiso con la protección y promoción de la lactancia materna, fortaleciendo entornos saludables que apoyan a las madres y a sus bebés, incluso en espacios públicos de alta afluencia.

La apertura de la sala hace parte de una política pública que fomenta la creación de entornos laborales y comunitarios amigables con la lactancia, promoviendo los derechos de las mujeres y el bienestar infantil.

La Alcaldía de Soledad anunció que continuará trabajando con aliados estratégicos para que más instituciones públicas y privadas se sumen a esta iniciativa en beneficio de las familias soledeñas y de quienes transitan por el territorio.