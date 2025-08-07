El Distrito de Barranquilla entregó este miércoles a cerca de mil nuevos beneficiaros, prestamos por montos accesibles, bajo su programa denominado Credichévere, que tiene como objetivo promover la inclusión económica para la población de la ciudad.

Claudia Martínez y Jair Merizalde fueron algunos de los beneficiarios de la actividad. En medio de su entusiasmo, agradecieron al alcalde Alejandro Char por este impulso económico que les permitirá fortalecer sus emprendimientos y transformar su calidad de vida.

“Lo que estás haciendo por nuestro pueblo, por Barranquilla, no tiene precio porque estás levantando una generación fuerte de emprendedores para que suba la economía de nuestro país y de nuestra ciudad. Todo esto fue posible gracias a un alcalde que de verdad es honesto con nuestra ciudad, porque cada proyecto que usted ha hecho ha traído progreso que se ve”, expresó Claudia, la estilista beneficiada.

Para Jair Merizalde, este crédito representa una oportunidad para hacer crecer más su negocio de asados al barril: “Este aporte va a ser de mucha ayuda para mi negocio, para que siga creciendo, porque por medio de esto viene un proyecto muy grande para El Barril de Yayo. Gracias al alcalde, gracias a Dios”.

El alcalde Alejandro Char reafirmó el valor de este programa a través de su cuenta en X (antes Twitter): “¡El momento que esperaban llegó! Credichévere arrancó con la entrega de cheques después de la Aprobatón. Con este aporte económico, ya son más de 5.600 beneficiarios los que han accedido a un crédito y han invertido en sus emprendimientos con nuestro apoyo. Hasta la fecha, se han desembolsado cerca de $14.000 millones para que nuestra gente no tenga que endeudarse con los ‘gota a gota’ y pueda proteger sus inversiones. Y lo mejor, los barranquilleros sí pagan: el 70% de quienes han sido beneficiados cumplen con sus cuotas, porque ven el crecimiento de sus negocios”.

En ese sentido, indicó que el Distrito implementó este programa. “Ya hemos entregado más de 5.000 créditos, cerca de 14.000 millones de pesos. De aquí a diciembre vamos a entregar por lo menos 3.000 más. Miren que de la aprobatón que hicimos hace 90 días se aprobaron cerca de 4.000 créditos y ya estamos desembolsando”.

Ante esto, el alcalde Char aseguró que este impacto es un “milagro financiero” para miles de familias emprendedoras y soñadoras que van a salir adelante con el apoyo de la ciudad. “Decían que los barranquilleros no pagaban; más del 70% están puntuales en sus cuotas y a aquellos que están puntuales les retanqueamos sus créditos para que sigan creciendo con nosotros, para que sigan creciendo con esta Barranquilla que está a otro nivel”.

CrediChévere es el programa de inclusión económica de la Alcaldía de Barranquilla que ofrece financiamiento justo y accesible a quienes desarrollan su actividad económica en la ciudad, tanto en la formalidad como en la informalidad.

Los beneficiarios reciben también acompañamiento financiero integral, lo que les permite recibir educación financiera para fortalecer la cultura de pago y los buenos hábitos con el dinero.