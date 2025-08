Luego de once meses del inicio de la intervención, el futuro de la empresa Air-e es incierto. El panorama es poco o nada alentador si se tiene en cuenta que, a la fecha, la comercializadora no ha podido realizar contratos directos con los generadores de energía para asegurar el suministro para el 2026, lo que pone en riesgo la estabilidad del servicio para más de 1.3 millones de usuarios en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Así las cosas, Air-e estaría obligada a recurrir a la energía en bolsa, con el riesgo de comprar a unos precios volátiles —de acuerdo con la oferta y demanda del mercado— y con el agravante de que, según expertos del sector, el próximo año el país se estaría enfrentando al fenómeno de El Niño, encareciendo mucho más el costo del kilovatio.

Además, la elevada deuda de la entidad con los diferentes proveedores, que corte del 30 de junio es del orden de los $2.3 billones, una cifra que engloba los $533 mil millones de compromisos previos a la intervención y la deuda actual con los generadores.

A esta situación se le suma la morosidad que tienen algunas entidades públicas con la comercializadora y el retraso del reembolso de los subsidios que asume Air-e para los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, y que el Gobierno aún no ha desembolsado en su totalidad. El último pago fue un abono de $233.100 millones.

Adicionalmente, el Fondo Empresarial –de acuerdo con lo expresado por el mismo Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanod Márquez– no tiene recursos para inyectarle ni a Air-e ni a ninguna de las empresas intervenidas por el Gobierno.

Frente a este sombrío escenario son escasas las herramientas con las que cuenta la empresa para mantenerse a flote y mucho más si no cuenta con el apoyo del Gobierno nacional. Las cifras dejan en evidencia su crítica situación financiera que pone en riesgo la operatividad para el próximo año, lo que podría generar racionamientos o un apagón en la región Caribe, advirtieron los expertos.

Precisamente, el pasado 25 de julio el superintendente Márquez se reunió en Barranquilla con el agente interventor, Nelson Vásquez —el cuarto que ha tenido desde la toma por parte de la Superservicios— para fortalecer la hoja de ruta de la entidad y garantizar el servicio.

En las mesas de trabajo destacaron como prioridad la optimización del proceso de compra de energía para el 2026, la implementación de un plan de mantenimiento, refuerzo y expansión de las redes, así como un plan de inversión de obras a nivel del Sistema de Transmisión Regional.

De lo anterior, la mayor preocupación, coincidieron los expertos del sector eléctrico consultados por EL HERALDO, es garantizar el suministro de energía para el 2026. Pero también expusieron cuáles serían los caminos que tendría que tomar el Gobierno, que está a cargo de la empresa, para “salvarla” y garantizarles a los usuarios un servicio óptimo.

Energía para el 2026

El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, señaló que Air-e es la única empresa comercializadora del país que, “a estas alturas” no ha contratado la energía que distribuirá el próximo año. Y el tiempo para hacerlo se agota.

“Lo más grave es que, según todos los pronósticos, La Niña, que aún da sus últimos coletazos, le dará paso el próximo año a un fenómeno de El Niño. En ese escenario, el precio de la energía en bolsa se disparará. Y quien no esté protegido con contratos, como es el caso de Air-e, quedará completamente expuesto a la volatilidad y a los altos precios”, afirmó Acosta.

Frente a la falta de liquidez de la comercializadora, recordó que precisamente dicha empresa fue intervenida —a solicitud de los accionistas— por insolvencia.

“La intervención se hizo justamente para darle liquidez, solvencia y caja a la empresa. Y eso es precisamente lo que no ha hecho la Superintendencia de Servicios Públicos, que, en lugar de ser parte de la solución, ha terminado convirtiéndose en parte del problema”, explicó el experto.

El panorama, para el abogado y excongresista César Lorduy, no es alentador y así lo recalcó durante su participación en el IX foro del Caribe colombiano, que se llevó a cabo el pasado viernes: “La deuda de Air-e se incrementa mensualmente entre 200 y 300 mil millones de pesos. Una empresa que genera constantemente una deuda de ese tamaño está, evidentemente, en una situación crítica”.

Además, señaló, los generadores solo le venden energía si se les garantiza el pago. En este punto hizo referencia a que Air-e no fue capaz de ofrecer una garantía, es decir, una póliza de seguros, para obtener 150 mil millones de pesos y acceder al Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone). Estos fondos estaban destinados a la modernización de redes eléctricas en la región Caribe.

Orlando Amador Autoridades y expertos participaron en el XI Foro del Caribe Colombiano en Barranquilla.

Deuda con generadores

A la fecha, la empresa le adeuda a los generadores de energía de todas las tecnologías 1.2 billones de pesos. De este monto, $300 mil millones corresponden a las hidroeléctricas y $900 mil millones a los térmicos.

Al respecto, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, ha insistido en la necesidad del pago que le adeuda Air-e a los generadores térmicos para que este sector a su vez pueda comprar combustibles para atender las necesidades de generación durante el siguiente verano.

Fue enfático en afirmar que, en la discusión que se adelanta en el Congreso sobre la Ley de Presupuesto, deberían aprovisionarse los recursos del Fondo Empresarial de la Superservicios para poder garantizar el pago de las acreencias y la operación de Air-e.

“Insistimos en que es fundamental que se garantice el pago de acreencias de Air-e con los agentes del mercado eléctrico y así evitar la materialización de un riesgo sistémico en la cadena de prestación del servicio de energía eléctrica”, afirmó.

Asimismo, manifestó que es relevante que, vía regulación, se puedan habilitar los mecanismos flexibles de contratación con destino a la demanda regulada, para mitigar la exposición a bolsa.

Pago de los subsidios

Para el senador y expresidente del Congreso, Efraín Cepeda, el problema de Air-e es complejo. Lo primero que debe hacer el Gobierno nacional es que “pague subsidios de estratos 1, 2 y 3, que valen 1,2 billones de pesos”.

Además, dijo que una de las soluciones es normalizar las redes eléctricas y revisar cómo manejar la deuda, que ya va en 5,4 billones, incluida opción tarifaria y normalización: “Mire lo que está pasando: con esa falta de caja, Air-e tiene que acudir en un 70 % a negociar energía en la bolsa y no en contratos. Esa energía es mucho más costosa, y la estamos pagando todos, en parte por esa deuda que tiene el Gobierno”.

Asimismo, dijo que un tema fundamental es la normalización eléctrica. Para el senador, mientras no se logre avanzar en este frente en la región Caribe —que representa el 80 % de la subnormalidad eléctrica del país—, “continuaremos enfrentando altas pérdidas de energía que resultan impagables”.

Recuperar la credibilidad

Para el experto en temas energéticos, Oscar Imitola, existen varios caminos para sacar adelante a Air-e; el primero de ellos es recuperar, con el apoyo del Gobierno, la credibilidad de la empresa en el mercado eléctrico para que pueda acceder a contratos de compra de energía en condiciones razonables, como lo hacen las otras comercializadoras.

“Solo así podrá acceder a contratos de compra de energía, pero para eso se necesita respaldo estatal, ya sea con recursos directos o con garantías sólidas”, indicó.

En segundo lugar, afirmó Imitola, es fundamental que Air-e logre desarrollar los proyectos de infraestructura en el sistema de transmisión regional como el de distribución local. Explicó que actualmente existen muchas dificultades. Según la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), hay ocho proyectos de transmisión regional atrasados, lo cual afecta directamente la calidad del servicio.

Para el experto, estos proyectos pueden ejecutarse con recursos propios, es decir, con la banca —si tuviera acceso— o permitir que inversionistas privados los desarrollen con capital propio, mediante un esquema tarifario que remunere su inversión.

“Estos inversionistas podrían participar mediante concursos, construyendo subestaciones o renovando líneas, y ser remunerados a través de unidades constructivas definidas por norma”, dijo.

Sin embargo, reconoce que para atraer inversión privada es indispensable recuperar la confianza en el operador y con las condiciones actuales, “¿quién se arriesgaría a invertir sin garantías? Por eso insisto en que el Gobierno debe brindar respaldo financiero y político”.

El experto, quien también participó en el Foro del Caribe colombiano, dijo que no se puede actuar con un doble rasero. En este sentido, señaló que las entidades territoriales deben pagar por los servicios públicos.

“Es inaceptable que algunos de los mayores deudores de Air-e sean entidades de salud como las ESE Cari, Sabanalarga, Soledad y Niño Jesús. Estas instituciones tienen presupuestos para cubrir sus servicios. Lo mismo ocurre con colegios y otras dependencias públicas”, subrayó.

Un llamado a los usuarios

En esa misma línea, Carlos Cárdenas, presidente nacional de la Asociación Colombiana de Ingenieros, insistió en la necesidad de que los usuarios tienen una responsabilidad: pagar el servicio y ahorrar energía. “Ese es el primer paso: aprender a usarla de forma eficiente”.

En cuanto a las pérdidas técnicas y no técnicas, que también afectan a la compañía, dijo que hay mucho por hacer. “Las pérdidas técnicas están elevadas, en parte porque hay un rezago de más de 20 años en infraestructura. Tenemos redes, transformadores y subestaciones que ya cumplieron su vida útil y están sobrecargadas. Y en cuanto a las pérdidas no técnicas —como el robo de energía—, es un problema que también nos involucra a todos como ciudadanos”.

Sin embargo, aclaró que no existe un estudio riguroso en la región Caribe que indique con claridad cuántas son las pérdidas técnicas y cuántas las no técnicas: “Si existe, no lo conocemos. Lo que hay, hasta ahora, son suposiciones. Por eso, reiteramos el llamado a que se haga un estudio técnico serio que identifique esas pérdidas y defina quién debe asumirlas”.

Un trabajo de todos

El analista del sector eléctrico, Javier Lastra, afirmó que las “abultadas deudas” radican en el déficit estructural que suscitan el bajo recaudo y las altas pérdidas de energía.

Agregó que, si bien la compra de la energía para el 2026 es lo básico para garantizar la continuidad del servicio, pagar la deuda a los proveedores y lograr los recursos para modernizar la infraestructura eléctrica hacen parte de la solución que requiere Air-e. Según Lastra, en ese sentido es necesaria la participación, no solo del Gobierno nacional y local, sino de todos los actores de la cadena.

“Pero lamentablemente la fractura de las relaciones entre el Gobierno y los gremios de la industria eléctrica aleja cada vez más esa posibilidad. Es ahí, considero, donde se deben enfocar los mayores esfuerzos”, puntualizó el experto.

Habilitan plataforma para registros de proveedores y gestión de compra

Luego de la realización de las mesas de trabajo entre la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el agente interventor de Air-e, Nelson Vásquez, se puso en marcha una plataforma en su portal web en que se le permtirá a cualquier proveedor de productos y servicios presentar sus ofertas de manera transparente.

Esta fue la primera solicitud que le hizo la Superservicios a la compañía como parte del mejoramiento empresarial.

Esta medida busca fortalecer los procedimientos internos y garantizar la confiabilidad del servicio que presta la compañía.

Según la compañía, la iniciativa “democratiza y hace transparente los procesos de adquisición”, según detalló la empresa, garantizando igualdad de oportunidades y mayor acceso a la información.

A través de un espacio en su página web, los interesados podrán consultar en detalle los procesos de compra que se encuentran activos, así como los requisitos para participar y los criterios de inscripción.

Es importante tener en cuenta que solo los proveedores que completen el registro podrán ser considerados en los procesos de contratación.

En ese sentido, la empresa Air-e Intervenida realizó la invitación a todos los actores del sector a participar y fortalecer esta política de puertas abiertas.

Además, para resolver inquietudes o recibir asistencia, los proveedores pueden comunicarse al correo convocatoriaproveedores@air-e.com.