A partir de los primeros días del mes de agosto, los habitantes del municipio de Malambo contarán con una ruta alimentadora de Transmetro que los conectará con Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia (corredor universitario). El Sistema de Transporte Masivo pondrá a prueba la ruta piloto A4-1 Malambo.

La gerente del Sistema de Transporte Masivo, Liliana Rosales, expresó que con la habilitación de esta ruta se retoma la misión de Transmetro de prestar el servicio al área metropolitana de Barranquilla.

“Gracias al liderazgo del alcalde Alejandro Char, y en articulación con la Alcaldía de Malambo, iniciamos la prueba piloto de la ruta A4-1 Malambo. Esta es una nueva opción para acercar a los habitantes de este municipio a los beneficios del Sistema de Transporte Masivo de Barranquilla y su área metropolitana. En el marco de nuestro aniversario número quince, celebramos esta iniciativa como una muestra de nuestra misión de servicio, integración y compromiso con una movilidad más eficiente y cercana a la gente”, indicó Rosales Domínguez.

Recorrido

La ruta A4-1 Malambo inicia su recorrido en el Portal de Soledad y tendrá dos trayectos según la franja horaria.

En horas pico, tanto en la mañana como en la tarde, el servicio pasará frente al Parque Industrial PIMSA y llegará hasta el retorno Santa Cruz, ubicado posterior al puente de la Circunvalar de la Prosperidad, brindando el servicio a usuarios del condominio industrial. Durante estas horas, el recorrido es el siguiente:

Portal de Soledad – Avenida Murillo – Vía Caracolí Malambo – diagonal 18 Malambo – Troncal de Occidente – retorno Santa Cruz (ubicado después del puente de la Circunvalar de la Prosperidad) – Troncal de Occidente – diagonal 18 Malambo – Vía Caracolí Malambo – Avenida Murillo – Portal de Soledad.

Este recorrido largo se realizará en la franja horaria de 4:30 a.m. a 7:43 a.m. y de 4:00 p.m. a 6:55 p.m. en días hábiles. Los sábados de 4:30 a.m. a 7:37 a.m. y de 11:25 a.m. a 3:30 p.m.

En horas valle, el servicio llegará hasta el primer retorno ubicado entre el Centro Logístico Olímpica y PIMSA con el siguiente recorrido:

Portal de Soledad – Avenida Murillo – Vía Caracolí Malambo – diagonal 18 Malambo – Troncal de Occidente – retorno ubicado entre el Centro Logístico Olímpica y PIMSA – Troncal de Occidente – diagonal 18 Malambo – Vía Caracolí Malambo – Avenida Murillo – Portal de Soledad.

Este recorrido corto se realizará en la franja horaria de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y de 7:12 p.m. a 8:05 p.m. en días hábiles. Los sábados de 8:25 a.m. a 10:25 a.m. y de 4:05 p.m. a 7:05 p.m.

Paraderos

Los paraderos en los que los usuarios podrán pedir el ascenso y descenso estarán ubicados en:

1. Portal de Soledad

2. Avenida Murillo, Ciudad Caribe Real, lado occidente

3. Avenida Murillo, vía Caracolí-Malambo, lado occidente

4. Diagonal 18 # 13-11 EDS Zeus Malambo

5. Diagonal 18 con carrera 17 frente A CC Plaza Malambo

6. Troncal de Occidente con carrera 18 lado occidente

7. Troncal de Occidente con carrera 7, lado occidente

8. Troncal de Occidente EDS Primax Malambo

9. Troncal de Occidente con carrera 1D, lado occidente

10. Troncal de Occidente, carrera 1C sur, lado occidente

11. Troncal de Occidente, Urb. La Luna, lado occidente

12. Troncal de Occidente frente a PIMSA, lado occidente

13. Troncal de Occidente, entrada a PIMSA, lado oriente

14. Troncal de Occidente Urb. La Luna, lado oriente

15. Troncal de Occidente, carrera 1C sur, lado oriente

16. Troncal de Occidente con carrera 1D, lado oriente

17. Troncal de Occidente Centro logístico Olímpica

18. Troncal de Occidente con carrera 7, lado oriente

19. Troncal de Occidente con carrera 18A, lado oriente

20. Diagonal 18 # 17-51 CC Plaza Malambo

21. Diagonal 18 con carrera 13 frente A EDS Zeus Malambo

22. Avenida Murillo, vía Caracolí-Malambo, lado oriente

23. Avenida Murillo, Ciudad Caribe Real, lado oriente.

24. Portal de Soledad

En las horas valle (recorrido corto), se omiten los siguientes paraderos:

10 - Troncal de Occidente, carrera 1C sur, lado occidente

11 - Troncal de Occidente Urb. La Luna lado occidente

12 - Troncal de Occidente frente a PIMSA, lado occidente

13 - Troncal de Occidente, entrada a PIMSA, lado oriente

14 - Troncal de Occidente Urb. La Luna lado oriente

Horario de funcionamiento

Esta ruta operará los días hábiles y sábados de la siguiente manera:

Lunes a viernes: 04:30 a.m. – 8:00 p.m.

Sábados: 04:30 a.m. – 7:00 p.m.

Los domingos y festivos no se prestará este servicio alimentador.

Interoperación con Trasalianco

Para lograr una mayor cobertura en el municipio de Malambo, el Sistema de Transporte Masivo anuncia la interoperación del sistema SIBUS, inicialmente a través de la empresa de transporte público Trasalianco.

Con esto, los usuarios podrán abordar los buses de Trasalianco en el municipio de Malambo y realizar un transbordo en el Portal de Soledad, donde tendrán conexión con todas las rutas troncales y alimentadoras del Sistema. El costo del transbordo será de $1.700. Asimismo, los usuarios que lleguen al Portal de Soledad a través de otras rutas del Sistema, podrán realizar el transbordo con los buses de Trasalianco saliendo del portal y cancelando el valor respectivo del transbordo.

En ese sentido, los habitantes de este municipio contarán con la ruta alimentadora A4-1 Malambo y con el servicio de Trasalianco para llegar hasta el Portal de Soledad, donde tendrán conexión con todas las rutas integradas del Sistema.

Transmetro continúa impulsando procesos de interoperación con empresas de Transporte Público Colectivo que operan con el sistema SIBUS, con el propósito de seguir fortaleciendo la movilidad en el área metropolitana de Barranquilla.

Puntos de conexión / transbordo

Los usuarios que tomen la ruta en Malambo y se dirijan hacia Barranquilla, llegarán al Portal de Soledad donde tendrán conexión con los servicios troncales que se dirigen al norte y centro de la ciudad.

En Portal de Soledad, también tendrán conexión con las rutas alimentadoras que llegan a distintos sectores del municipio de Soledad.

Los usuarios que se dirigen hacia Malambo podrán tomar el servicio desde rutas alimentadoras del sistema, o acceder por las diferentes estaciones del mismo. Una vez lleguen al Portal de Soledad, ubicarán la ruta en la zona de alimentadores, para validar el respectivo transbordo en los vehículos identificados con el rutero ‘A4-1 Malambo’.

Valor del pasaje y puntos de venta

Para ingresar a los vehículos del Sistema de Transporte Masivo, los usuarios deben contar con su Tarjeta Transmetro previamente recargada, la cual pueden adquirir en todas las estaciones del Sistema o en los siguientes puntos de venta en Malambo:

Entrada al Concord, calle 10A # 27-05

CDA Montecarlos, calle 5A # 1C sur – 03

Local El Kiosko, carrera 1B # 12-10

CDA Malambo, calle 10 # 15-21

Los Trupillos, calle 10 # 18A - 33

Además, podrá ser recargada en los diferentes puntos de SuperGIROS habilitados en el municipio.

Cada pasaje está establecido por una tarifa compuesta que representa un valor total de $5.000 (valor del pasaje + transbordo):

Si el usuario accede directamente desde la Ruta A4-1 Malambo, el cobro será de $5.000 en el instante en que accede al bus y valida su pasaje.

Si el usuario accede al Sistema desde cualquier otra ruta o estación, el pasaje cobrado será de $3.300 (valor de tarifa para días hábiles y sábados). Una vez llegue al Portal de Soledad, antes de abordar la Ruta A4-1 Malambo, el usuario deberá acercar su tarjeta al validador del bus para hacer efectivo su transbordo.