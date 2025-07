Con el proyecto ‘Salvar vidas y aumentar la resiliencia: acortando distancias entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo’, la Embajada de Corea y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) han beneficiado a la población de migrantes en Barranquilla.

La iniciativa comenzó en diciembre del 2024 y terminará este mes de julio. En su periodo de ejecución, ha permitido que este grupo poblacional acceda a servicios de salud, alojamiento temporal, integración comunitaria y ha promovido la concientización frente a la trata de personas en la comunidad.

Asimismo, bajo el propósito de la integrarlos económicamente, han fortalecido 55 emprendimientos mediante la formación técnica, capital semilla y el acompañamiento psicosocial.

“Yo me siento muy feliz con mi emprendimiento. Este programa no solamente nos está beneficiando a nosotros, hay colombianos retornados, hay personas de acá mismo. Ha sido esa mano amiga para poder ayudarnos a levantar y a su vez a poder aportar al país. Me siento contenta de saber que con mi emprendimiento no solo llevó alegría a niños y niñas, sino que ayudó a otras personas” relató Karin Gil, una emprendedora venezolana de 44 años radicada en Barranquilla desde hace 8 años y fundadora de Payasitas OIi Oli.

Por otra parte, en el barrio Me Quejo, el proyecto también ejecutó con la comunidad una iniciativa cultural y deportiva para promover la cohesión entre población local y migrante. Igualmente alrededor de 50 personas de instituciones locales y sector privado participaron en procesos de sensibilización sobre movilidad humana.

También han abordado actividades con respecto al rechazo de la Trata de Personas, con la vigorización del Comité Local de Lucha contra la Trata. En esta propuesta, más de 850 estudiantes participaron en ‘El Secreto de los 6.000 Dólares’, un taller para la prevención de ofertas laborales fraudulentas.

Asimismo, realizaron intervenciones de arte urbano y puestas en escena como Cuadros Vivos, dirigidas especialmente a niñas, niños, adolescentes y comunidades locales. Igualmente, funcionarios locales recibieron formación especializada y se actualizó la ruta interinstitucional de protección.

“En OIM trabajamos para proteger la vida, impulsar soluciones duraderas y salvaguardar, la dignidad y los derechos de las personas migrantes, desplazadas y comunidades de acogida. Con el apoyo del Gobierno de Corea y junto a la institucionalidad local hemos respondido con acciones concretas que salvan vidas, promueven la integración y fortalecen la cohesión social entre comunidades receptoras y migrantes”, indicó Fernando Medina, Jefe de Misión de la OIM en Colombia.

¿Qué es la OIM?

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es el organismo principal de las Naciones Unidas en temas de migración. Con 175 Estados Miembros y presencia en más de 100 países, promueve una migración segura, ordenada y digna para todos. Colombia es Estado Miembro desde 1956.

En el país, la OIM ofrece respuestas integrales a las necesidades de personas migrantes, desplazadas internas, retornadas y comunidades de acogida, articulando la asistencia humanitaria con el desarrollo sostenible.