Trabajadores de la salud de la sede mental de la ESE Universitaria del Atlántico realizan un plantón en estas horas de la mañana de este lunes a las afueras de la entidad, ubicada en la carrera 24 - #53D-80, por la falta de pago de cinco meses de su salario y las malas condiciones en las que se presta el servicio a la ciudadanía.

Roberto Aragón, uno de los manifestantes, explicó que hay más de 200 trabajadores afectados por esta situación.

“Nos adeudan de 5-6 meses de salario, y cuando vamos a reclamar lo que nos dicen es que la EPS no ha girado los recursos, la plata para la Orden de Prestación de Servicios nunca está, en todo caso te pagan uno de los meses que te adeudan y luego te empiezan a deber el que sigue, no tiene sentido, no es justo estar rogando por un sueldo que ya nos ganamos, nosotros cuidamos la salud mental de la gente, pero nadie cuida la nuestra”, comentó.

En esa misma línea, el hombre barranquillero contó que: “en estos momentos estoy desempleado porque me tuve que desvincular de la entidad ante la falta de pagos. También porque no había medicamentos y estábamos trabajando con las manos ya que no había instrumentos”.

Reveló, además, que: “el giro de recursos del mes pasado fue de $2 mil millones, y para ese momento estaba a tope todo, no me quiero imaginar ahora que ha bajado la población de trabajadores cómo van a hacer”.

De esta manera, Napoleón Mugno, presidente del sindicato Anthoc en Barranquilla, confirmó a EL HERALDO que se están llevando a cabo mesas de diálogo con la gerencia de la ESE Una para disolver el plantón y responder a los trabajadores por sus salarios adeudados.

Cabe resaltar que según datos obtenidos por EL HERALDO, a la fecha hay más de 14 mil millones de pesos (exactamente $14.242.268.316) que a la fecha figuran como ingresos sin facturar, por diferentes factores. Es decir, dinero que la empresa ya produjo por concepto de servicios prestados, pero que todavía no han ingresado a las arcas por la falta de cobro o diferentes problemas a la hora de emitir las cuentas a las EPS