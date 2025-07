Dargelis Lizeth Montiel pasó toda la noche en el hospital velando por la recuperación de su hija de tres años, quien resultó intoxicada con la comida que consumió el pasado lunes 21 de julio en uno de los Centros de Desarrollo Infantil de Ponedera.

Fueron 57 los niños que terminaron en distintos centros de salud luego de comer bienestarina con leche, yuca, carne molida y ensalada en los CDI Futuros Felices y Mundo de Colores.

En conversación con EL HERALDO, la madre relató que luego de que su pequeña terminara la jornada, empezó a vomitar en repetidas ocasiones.

“Esto me preocupa, no lo vi venir. Y es que uno no espera que algo así suceda”, expresó la mujer.

De acuerdo con Montiel, se trata de la primera vez que presencia esta situación. Sin embargo, había empezado a sospechar de la calidad de preparación de los alimentos hace unas semanas, cuando llevó a su hija a almorzar al centro y se dio cuenta que la bienestarina no estaba bien hecha.

“Esa vez la llevé y me di cuenta de que la bienestarina no estaba bien hecha. Ella a veces llegaba de allá diciendo: “Mami, me duele la barriga”, y yo le preguntaba: “¿Pero qué comiste?”. Y ella me decía lo que había comido. Yo pensaba que podía ser la bienestarina, que había quedado como cruda”, indicó.

Por otro lado, notificó que su hija fue dada de alta: “Ya está bastante mejor, le hicieron análisis y todo salió bien. Lo único es que hay que estar hidratándola, según lo que nos dijeron los médicos”.

Plantón de madres de familia

A su turno, Wendy Hereira, madre de un pequeño que asiste al CDI, manifestó que no sospechaba de los alimentos, ya que los centros suelen invitar a las madres a que les den el almuerzo.

“Uno veía la comida y aparentemente se veía en buen estado. El CDI incluso nos invita a inspeccionar. A veces las mamás vamos a darle el almuerzo a los niños, o cuando no hay clases, uno los lleva a las 11 para que coman allá. Aparentemente, la comida se ve bien. Es la primera vez que pasa esto”, expresó Hereira, cuyo hijo, de cuatro años, no se intoxicó debido a que no lo mandó ese día al centro.

“Uno confía en ese lugar porque siente que están seguros allá. Yo ayer sentía que el mundo se me venía abajo, y eso que mi hijo no estaba intoxicado. Ver pasar ambulancias a toda velocidad, con las sirenas.. Eso es muy duro”, expresó.

Cabe resaltar que, en horas de la mañana de este martes, un grupo de mamás realizó un plantón a las afueras de las instalaciones, en rechazo al servicio del centro.

“Queremos que esa fundación se vaya. Ayer en la noche nos organizamos y ya algunas mamitas están allá. Estamos haciendo un plantón para alzar la voz y pedir el cambio de fundación, por el bien de los niños”, informó Hereira.

En esta misma línea Luz Hernández, quien también participó en la concentración, señaló que esta situación vulnera el derecho de los niños.

“Aquí el tema no es dejar de mandar a los niños, aquí el tema es pelear por los derechos de nuestros hijos. Gracias a Dios, ayer no mandé a mi hija, pero me pongo en el lugar de esas mamás que sí mandaron a sus hijos. Así como pasó ayer, puede ocurrir otro día si esta fundación no sale”, manifestó, y aseguró que mañana volverán a realizar el plantón en los CDI.