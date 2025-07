El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, entregó este martes 22 de julio la obra de la pista de ciclomontañismo y senderismo del bosque urbano de Miramar, un complejo que viene a saldar una deuda de 20 años en estos deportes que hasta ahora no habían recibido el respaldo para su práctica en la ciudad.

Char hizo la entrega acompañado con la ministra de Deporte, Patricia Duque, a quien le explicó la importancia de este complejo.

“Tenerla acá en Barranquilla es un esfuerzo grandísimo para sacar el deporte adelante y Barranquilla le agradece todo el esfuerzo que hizo el gobierno Nacional a través del Ministerio del Deporte para poder culminar esta obra que era fundamental para nosotros. Este equipo Pelícano y todos los que conforman el ciclomontañismo en Barranquilla han luchado por muchos años solos, con las uñas, hasta hicieron un proyecto que ellos mismos administran, que ellos mismos mantienen con sus recursos, pero el Estado no había estado presente hasta ahora.manifestó Char.

Entonces yo creo que es una victoria muy grande para el deporte, es una victoria muy grande para el ciclomontañismo, para el senderismo, que hoy tenemos pistas como esta que es pública, o sea, para todos, todas y todos vamos a tener acceso a esta pista hermosa que ha sido revisada por ellos, que ha sido detallada por ellos y nos hemos dejado guiar de ellos porque ellos conocen muy bien el tema”, añadió el alcalde Char.

Entrega del Bosque Miramar por parte del Alcalde Alejandro Char acompañado de la ministra de Deporte, Patricia Duque.

Char además brindó algunos datos de las características de este espacio:

“Son más de 10 kilómetros en total entre senderismo y ciclomontañismo, lo que le va a dar la oportunidad a muchos jóvenes de participar, pero además es un bosque seco tropical, qué belleza poderlo hacer alrededor de nuestra naturaleza y a veces uno ve en Colombia y miran hacia Barranquilla y creen que Barranquilla no tiene bosque. Aquí hay treinta y tantas hectáreas de un bosque espectacular que recoge nuestra fauna, nuestra flora, no se imagina la cantidad de mamíferos, iguanas, caporos, serpientes, conejos, lo que se encuentra ahí”.

Chat destacó que la preservación de este bosque urbano “va a hacer posible es que esto también sea un sitio para relajarse, para caminar. A los jóvenes que hoy están sufriendo de temas de salud mental, este es un espacio para venir a disfrutar. Si no tiene la bicicleta pues puede caminar, puede hacer ejercicio con su pareja. Este bosque hace respirar mucho mejor a Barranquilla porque este bosque recoge casi 300 toneladas de CO2”.

De otro lado, la ministra Duque destacó la elaboración de este proyecto, tras el compromiso y la inversión de parte del gobierno Nacional.

“Alcalde, lo escuchaba detenidamente y así es, de verdad, muy complejo sacar adelante un proyecto de estos dentro de un bosque natural. Usted me lo explicó ahora que estuvimos conversando, pero qué maravilla. La verdad, cuando nos pusimos al frente con nuestra ingeniera de herramientas, que yo le dije a ella, esto hay que sacarlo adelante y culminarlo, porque para nadie es un secreto que estamos a finales de un gobierno y no podemos tener obras ahí sin terminar, después de que hay inversiones del municipio y del gobierno nacional”.

Además puntualizó que “la buena noticia que usted trae del parque adicional que le va a aportar al municipio de Barranquilla, por favor, un aplauso al señor alcalde, porque el señor alcalde piensa en todo y está pensando en algo adicional, que es que los papás puedan traer a sus chiquitos también a recrearse de otra manera. Yo, como ministra del deporte, como gobierno nacional, muy complacida, de verdad, de que hoy podamos hacer entrega de esta importante obra, señor alcalde, y que lo disfruten mucho y lo cuiden ustedes como deportistas. La verdad, y quiero que cuenten con este ministerio en lo que ustedes necesiten. Y el señor alcalde lo decía, estamos haciendo un esfuerzo grande, pero yo sé que lo vamos a lograr y vamos a seguir adelante”.

En tanto, Fabio Montoya, líder del club Pelicanos de ciclomontañismo, quien desde hace 20 años lideran está práctica deportiva, agradeció el respaldo y la confianza para permitir al club tener una oficina funcional para coordinar el uso del escenario.

“Encantados realmente de tener el apoyo de todos ustedes por supuesto estamos felices por tener un sitio tan espectacular porque hemos hecho el esfuerzo todo de sacarlo adelante es lindo el tema de naturaleza no no no tiene detalles es una cosa espectacular disfrutar este deporte es uno de los deportes que tenemos la ventaja de hacer deporte y disfrutar de la naturaleza vale la pena que todos vengan y nos visiten a este sitio único único en la costa en Barranquilla y le damos de nuevo las gracias a todos ustedes muy amables gracias”.

La pista brinda otro escenario para la ciudad que sigue ampliando toda su oferta deportiva.