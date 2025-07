El rector de la Universidad del Atlántico, Danilo Hernández, habló sobre la polémica que persiste en el ámbito universitario por cuenta de las posiciones encontradas en cuanto al proceso de cambio de estatutos del centro de estudios, que habilitaría la relección para el puesto que en la actualidad ocupa.

Hernández, quien atendió la visita del vicecontralor general de la República este martes, señaló que la reforma de los estatutos no es algo en lo que él pueda inmiscuirse pues no está bajo sus funciones.

“Lo que pasa es que la reforma de los estatutos no es una competencia del rector. La reforma de los estatutos es una competencia del Consejo Directivo y yo no puedo entrometerme en esa decisión porque, por supuesto, no es mi papel estar a favor o en contra de ese tema. Esa es una decisión del Consejo Directivo y el Consejo Directivo, en su sabiduría, determinará el camino de eso. Y luego que eso esté definido, pues yo como rector actual, definiría si estoy interesado en participar o no”, detalló.

Es por eso que señaló que él no “ser parte del proceso porque, por supuesto, estaría inhabilitándome si después decidiera estar como participando de él”, y también agregó que cada quien tiene su postura en torno al tema: “La posición del ministro Daniel Rojas es la posición del ministro. La posición del gobernador es la posición del gobernador. La posición de los consejeros es la posición de los consejeros. Cada quien tiene una posición distinta, diferente, y son respetables. Que yo, por supuesto, como rector de la universidad, no debo sino tener respeto y, por supuesto, subordinación a las decisiones del máximo órgano de dirección de la universidad, que es el Consejo Superior”.

Aseguró que obedecer lo que designen “es mi deber, no es ni siquiera una decisión que puedo tomar. Si el Superior decide aprobar el proyecto, que ya lo aprobó, pues yo tengo que acatarlo. Y si deciden no aprobarlo, pues tengo que acatarlo. Es mi deber como rector, porque el Consejo Superior está por encima del rector, es el máximo órgano de dirección. Ellos son los que trazan las políticas, los que trazan las rutas, y es mi deber como rector acatar sus instrucciones”.

Cerró diciendo que de ninguna manera desea opinar si hay vicios legales en la controversia desatada “pues participar de la discusión no es procedente, porque podría estar incurso en temas jurídicos que no quiero entrar a participar de él. O sea, yo no soy quien para opinar si el Superior está o no está en los tiempos. Son unas decisiones de ellos, ¿verdad? Yo lo que entiendo es que es un proceso que se comenzó del mes de diciembre y que a partir de toda una serie de recusaciones y de tutelas y de temas jurídicos, se ha llevado seis, siete meses casi ya el proceso. Entonces, pues hay unos sectores que le están apostando a que el proceso no se dé y una gran mayoría a que sí, que es la que invito yo a que vayan a juntar, que pues sí está como en la disposición de que se dé el proceso”.