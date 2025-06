Los habitantes de Barranquilla amanecieron con una pregunta para la empresa Air-e: ¿Por qué razón se fue el servicio de energía en gran parte de la ciudad? Y es que la molestia de los ciudadanos es demasiada.

Las preguntas que se repiten en las calles son porque no se avisó si se iba a hacer algún corte de energía, si fue un accidente donde estuvo la falla, y sobre todo, cual es la garantía de que el sistema no volverá a fallar en las mismas condiciones.

Uno de esos ciudadanos es Fernando Reales, quien trabaja en un lavadero de carros y en la noche, cansado de la jornada laboral, esperando descansar en su hogar en el sector de la Catedral Metropolitana, se encontró el calor de la noche sin la posibilidad de encender un ventilador para refrescarse.

“Yo vivo por acá en el sector. Air-e no avisó, no dijo nada de que si iban a hacer un racionamiento, para uno estar preparado. No se sabe que fue lo que pasó”, recalcó el ciudadano.

Hay otros que se vieron afectados en su parte económica, como es el caso de Alexis Herrera, quien es uno de los vendedores de la Galería Comercial de la calle 72, quienes debieron perder más de dos horas de ventas pues el apagón los obligó a cerrar muy temprano tras el corte de luz a las 6:00 de la tarde.

“La hora se fue en plana hora pico, en el mejor momento para las ventas. Perdimos dos horas de ventas, porque nos tocó cerrar temprano. Además el problema de conseguir en qué irnos, no había transporte tampoco. Yo vivo en la Maga tuve que esperar media hora a un amigo que me acercara para rematarla a pie”, se quejó.

Y es que el tema de la movilidad fue otro condicionante dentro de la emergencia, así lo sintió Roberto Landero, que señaló que la noche del martes fue una pesadilla poderse transportar por Barranquilla.

“No habían semáforos y era muy peligroso, habían trancones por todos lados. Estábamos programados para jugar en una cancha sintética y eso tampoco se pudo hacer nada”, reseñó.

Así como ellos, gran parte de los ciudadanos de Barranquilla siguen esperando una explicación convincente de lo sucedido a la empresa Air-e, que solo señaló en su momento que “se presenta un evento técnico que afecta a varias subestaciones en Barranquilla. Nuestro personal técnico se encuentra realizando maniobras para el pronto restablecimiento del servicio de energía a las zonas afectadas”.

Más tarde se supo que las subestaciones afectadas fueron las de Riomar, Centro, Silencio, Las Flores, Oasis y Puerta de Oro, lo que dejó sin fluido a miles de habitantes en Barranquilla.

Sobre las 10:00 p.m., la compañía informó que el servicio había sido restablecido completamente.

“Las maniobras técnicas dieron resultados positivos en la normalización del servicio. En la subestación Ríomar, los circuitos Solymar, Altamira, Buenavista y Andalucía ya se encuentran en operación normal. En la subestación Oasis, también se han restablecido los circuitos Concepción, Santa Ana, Surisalcedo, Oasis 12, Modelo y Porvenir”, reportó Air-e Intervenida.

En ese sentido, la compañía informó que con estas acciones “todas las subestaciones afectadas han sido 100 % normalizadas y el servicio ha sido restablecido en las zonas impactadas”.