Ya han pasado casi dos semanas desde el primer aguacero que se registró este año en la ciudad de Barranquilla, pero los estragos de las múltiples inundaciones siguen vigentes en algunos sectores, especialmente en el barrio Rebolo, donde varios de los afectados denunciaron el desbordamiento de agua que hubo en el Malecón construido en la zona, entre el sector de la calle 17 y la carrera 26.

En el caso de Libia Castro, residente del barrio, el agua se metió en su hogar y provocó daños en la nevera, colchones y armarios.

“Yo vivo al frente de una parte de la obra del malecón donde los sumideros y aberturas laterales no están selladas, y cuando cayó la lluvia solo pasaron unos minutos cuando se desbordó casi por completo el agua y se metió a las casas. En mi casa no alcanzamos a reaccionar tan rápido porque no esperábamos este tipo de emergencias, así que se dañó todo: el closet, la cama, los muebles, entre otras cosas”, dijo.

La mujer barranquillera manifestó su preocupación por la posible llegada de más lluvias, ya que se pueden producir más inundaciones por la acumulación de basuras en la parte interna de la estructura. “Cuando hicieron la canalización no quisieron limpiar todas las basuras que había en el arroyo, y como todavía no lo han sellado la gente sigue tirando más y cuando lleguen las lluvias otra vez se va a desbordar este arroyo”.

Por su parte, Roberto Camargo, quien reside en el mismo sector, mencionó que al momento de construir la obra había que tener en cuenta que las casas están a una altura baja, y tienen más riesgo de inundaciones que otras en la zona.

“No habían pasado ni 15 minutos de lluvia y ya el agua se estaba metiendo por todos lados, esto era un tema técnico a tener en cuenta por las autoridades, porque si van a canalizar no puedes dejar que la única parte abierta sea la que da directo para las casas, así que cada vez que llueva es una inundación segura, así sea unas cuantas gotas”, declaró.

Mientras que William Ulloa, otro habitante de la zona, sostuvo que en la parte inicial del malecón ya se comenzaron a sellar las aberturas laterales. “A la obra le faltan unos detalles, pero está en proceso de construcción, no hay que apresurarnos; sin embargo, aunque hayan algunos afectados por el arroyo todavía, a otros sí nos ha mejorado la calidad de vida porque lo canalizaron”.

¿Qué dice el Distrito?

El secretario de Obras Públicas de Barranquilla, Rafael Lafont, explicó a EL HERALDO que por la llegada de la temporada de lluvias se dio celeridad a los trabajos para sellar las aberturas que hay en el Malecón de Rebolo.

“Realmente solo se sellan dos o tres hiladas de bloque y se rellenan con concreto, porque no se necesita más, ya que el resto va en calado. Estos trabajos los adelantamos, seguramente faltan algunos detalles, pero lo demás ya está hecho”, dijo.

Con respecto al canal que hay en la infraestructura, el ingeniero señaló que “no se puede sellar esta zona porque ahí entra el agua de la carrera 26 al arroyo y que permite que no se estanque en ese punto, hay que evitar arrojar basuras en esta apertura para que fluya el agua”.