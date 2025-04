El corregimiento de Pendales, jurisdicción del municipio de Luruaco, se convirtió en el primer territorio rural en el que la Gobernación del Atlántico entregó, de manos del gobernador Eduardo Verano, los primeros 150 títulos de propiedad a igual número de personas que llevaban más de 40 años esperando ver “este sueño cumplido”.

Lea aquí: Malambo tiene lista su agenda de actividades para la celebración de sus 113 años

La entrega masiva la realizó la administración departamental a través de la Subsecretaría de Vivienda. El evento se realizó en el polideportivo de este corregimiento con la presencia del gobernador Eduardo Verano, la subsecretaria de Vivienda, Rocío Jiménez, y el alcalde de Luruaco, Agmeth Juan Hanna.

En medio de una alegre y emotiva jornada, con manifestaciones carnavaleras por parte de jóvenes de la Casa de la Cultura, fueron llamando a cada una de las 150 personas que recibieron igual número de documentos que los acreditan legalmente propietarios de sus viviendas, dentro del programa ‘Mi Casa Bacana’.

“Queremos llegar a 20.000 titulaciones, pero casi todas van a ser en las cabeceras municipales. Lo que acabamos de hacer en el día de hoy es que también empezamos el proceso en los corregimientos. Por eso estuvimos en Pendales entregando 150 títulos y vamos a llegar a 150 titulaciones más. Eso quiere decir que llegaremos a 300, lo cual es muy significativo”, manifestó el gobernador Verano.

El mandatario, durante su encuentro con los residentes en Pendales, les recordó la poca confianza que tenían cuando, junto con el alcalde Hanna, su administración comenzó a socializarles el proyecto y la importancia que representa ser propietario legal del predio que han ocupado por largos años.

“Mucha gente decía: bueno, por si esta es mi casa donde yo estoy hace rato, si me dan un título, a mí eso ni me va ni me viene. La diferencia es mucha. Cuando ya uno tiene título de propiedad, uno puede hacer procesos de crédito hipotecario; es un patrimonio que uno le está dejando con toda tranquilidad y certeza a sus hijos, a sus nietos. Entonces, en este sentido, aumenta la calidad de vida y se fortalece la economía familiar. Eso yo creo que es lo más importante y por eso estamos muy empeñados en tratar de avanzar en todos estos procesos de titulación”, aseguró Verano.

Además: Anuncian cortes eléctricos en el norte de Barranquilla para este lunes

Agregó que la legalidad de los predios permite a las administraciones nacional, departamental y local ejecutar programas básicos para el desarrollo social integral, como infraestructura de servicios de acueducto y alcantarillado, energía, gas domiciliarios, incluso el mejoramiento de viviendas tituladas, pavimentación de vías, en fin. “La titulación es el primer paso para que inmediatamente nos comprometamos a seguir viniendo aquí a servir”, destacó el mandatario.

Rocío Jiménez, subsecretaria de Vivienda, y el alcalde Agmeth Hanna también se unieron a lo manifestado por el gobernador Verano en cuanto al impacto que tiene la titulación, al enfatizar que, así mismo, las respectivas administraciones están dando muestras del cumplimiento de compromisos adquiridos para el bienestar de los residentes en el corregimiento.

“De verdad que es una felicidad cumplirle un sueño a la comunidad de Pendales y que hoy puedan decir que tienen una propiedad. Lo que beneficia a estas personas es bastante grande. De verdad que recibir un título de propiedad después de 45 años, tener derecho a su vivienda digna es muy importante para ellos. Eso creo que es el significado y lo abarca todo, tener su título de propiedad”, anotó Jiménez.

La funcionaria resaltó las dificultades que tuvo el equipo que comenzó el proceso, a partir de la aplicación de una encuesta a los potenciales beneficiarios, el 16 de noviembre del 2024. “Íbamos a iniciar casa a casa, con el equipo de ‘Mi Casa Bacana’, la recolección de la información que se requiere y que no tenían que pagar un solo peso para obtener ese título de propiedad. “Muchos no llegaron porque no creyeron, pero miren ahora la felicidad de los que sí lo hicieron; hoy se les cumple el sueño”, manifestó.

El alcalde Hanna recordó que, en noviembre pasado, cuando llegaron a iniciar las encuestas, muchos fueron los que dijeron que era una “embustería”, que era para ponerlos a gastarse sus recursos.

“Para muchos, un escepticismo total. Otros nos decían, con sus gestos, eso es embuste. Ponen a uno a gastar plata. Pero nosotros sabíamos que no iba a ser así. No prometimos que iba a ser en dos meses ni en tres meses, pero sí dijimos: Antes de seis meses tenemos las titulaciones en Pendales. Aquellas personas que creyeron en que esto era una realidad, hoy se materializa en esos documentos que ustedes ven. Aquí está el título”, resaltó el alcalde.

Indicó que la titulación de predios no se trata de actos políticos, sino de garantizarles a las personas oportunidades de superar las dificultades y que tengan un mejor bienestar.

“Esta es una administración de todos, donde aquí las oportunidades son para la gente que las necesita, no para los amigos de nuestros líderes, y eso hoy lo estamos ratificando. Gobernador, quiero darle gracias en nombre de este corregimiento, que por primera vez en la historia se ha hecho una titulación de tipo masivo como esta; un corregimiento que vive de las frutas, no solamente mango, no, aquí hay de todo tipo de fruta; y para que en Pendales miremos qué posibilidades de desarrollar más programas de desarrollo social”, anotó Hanna.

En respuesta, el gobernador Verano pidió a miembros de su equipo organizar mesas técnicas de trabajo con líderes comunitarios y la comunidad en general para elaborar una ruta y trazar acciones a partir de las necesidades que sean planteadas, como el respaldo a proyectos productivos, construcción de un parque, reactivación del proyecto de la planta despulpadora de frutas, reconstrucción de la casa de la cultura del ofrecimiento, entre otras demandas.

Al final del evento, una de las beneficiadas con la titulación, Jenny Bolívar, presidente de la Asociación de Mujeres Viveristas de Pendales, Amuvip, que agrupa a 36 que tienen huertas en los patios de sus casas, además de agradecer a la Gobernación del Atlántico y a la Alcaldía de Luruaco, pidió apoyo para la adecuación de un megavivero que les permita fortalecer su proyecto de vida.

“Bueno, para mi familia esto representa un gran logro, representa el hecho de tener algo propio, sentirnos ya en algo que podemos decir, esto es mío. Nos representa muchas oportunidades, porque gracias a estas articulaciones podemos acceder a muchas cosas que el Gobierno nacional tiene para nuestra población. Muchas gracias al señor gobernador y a todas las personas que han hecho posible el hecho de que hoy tengamos la oportunidad de tener las titulaciones de nuestras casas”, concluyó.