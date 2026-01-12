La apuesta por el desarrollo urbanístico, comercial y turístico en Barranquilla y el departamento del Atlántico no se detiene. Desde comienzos del año 2026, hay expectativa por la entrega de grandes obras que prometen cambiar la cara de ambos territorios y la calidad de vida de sus habitantes.

Uno de los pedidos principales de la ciudadanía barranquillera ha sido justamente la culminación de las obras de ampliación de la calle 72, que tras ocho meses desde el inicio de su ejecución ya completa dos frentes de trabajo, pero todavía le restan otros cuatro sectores.

En ese sentido, el sector de la calle 72 con la carrera 38 y 39 fue habilitado hace varias semanas con nuevos parqueaderos longitudinales en la zona de los andenes, así como también fue ampliado el carril con la eliminación del separador vial.

Mientras, entre las carreras 39 y 41 B ya se eliminó el separador vial para ampliar el carril. En el tramo de las carrera 43 a la 44, margen occidental, todavía se trabaja en subterranización de redes para proceder con la nueva pavimentación y el cubrimiento total del boulevard con material de concreto.

Al respecto, los comerciantes de la Galería 72 pidieron celeridad en el avance en las obras por la disminución en sus ventas desde los cierres en el corredor.

“Han demorado demasiado con el reparcheo en el sector del estadio Romelio Martínez y la gente ya no puede llegar como antes con los cierres viales y la falta de parqueo en la zona, entonces pedimos que avancen porque la mejora que están haciendo del corredor también nos beneficia”, declaró uno de los líderes de la zona.

De esta manera, los ciudadanos también no ven la hora de ver lista la canalización en la zona de la calle 85. Según el alcalde Alejandro Char, quien realizó una visita de inspección a la obra este fin de semana, el proyecto registra avances que lo acercan a la culminación.

“En el pozo ubicado en la calle 85, entre las carreras 45 y 46, se avanza en la construcción del box culvert, cárcamos y sumideros que captarán el arroyo superficial. De manera paralela, se adelantan los trabajos de ampliación a tres carriles de la calle 85”, explicó.

Seguidamente, mencionó que “en el pozo de la calle 85 con carrera 52 ya finalizó la construcción a una profundidad de 14 metros. Actualmente, se desarrolla el montaje y alistamiento de los equipos de tunelación para iniciar la instalación de tubería mediante el sistema pipe jacking en la carrera 52, entre las calles 85 y 84, correspondiente a dos tramos de 160 metros cada uno”.

Mientras tanto, en el pozo ubicado en la carrera 52 con calle 84 también “concluyó la construcción, con una profundidad total de 6 metros, y se espera la llegada de la tuneladora que dará inicio al proceso de instalación de tubería desde la calle 85 con carrera 52”.

El Distrito señaló que en la calle 88 con carrera 46 avanzan las labores de construcción de box culvert, cárcamos y sumideros que captarán el arroyo tanto de la calle 88 como de la carrera 45B.

Hay que recordar que de forma paralela, como actividades previas a la ampliación a tres carriles de la calle 85, se ejecuta la reubicación de la red de media tensión, con la instalación de nuevos postes, así como la reubicación y el reemplazo de tuberías de acueducto y alcantarillado. Actualmente, estas intervenciones se concentran entre las carreras 50 y 49C.

Una renovación social

Algunos proyectos que se están realizando en Barranquilla se han puesto como objetivo renovar socialmente algunos sectores de la ciudad, y otros también potenciar el desarrollo local y el potencial económico que tiene la capital del Atlántico.

En el caso de la segunda fase de construcción del nuevo Malecón de Rebolo, el alcalde Alejandro Char confirmó que está en progreso la intervención del tramo comprendido entre la calle 30 y la carrera 23. “Aún falta mucho por celebrar, pronto entregaremos nuevas etapas. Rebolo tiene ya un malecón para mostrarle al mundo, y eso es lo que se merecía”.

Durante un recorrido que pudo realizar este medio, se pudo constatar que gran parte de la placa con la que se cubrió el arroyo que circulaba por la zona ya se encuentra cubierta de grama o pavimentada con mobiliario urbano. Además, con las zonas verdes características en este tipo de proyectos.

A su vez, espacios como las pistas de patinaje infantil y andenes ya están disponibles en la zona.

En el pasado mes de diciembre se completó también el área nueva donde se levanta la construcción la estación de policía en la zona. De acuerdo con el más reciente reporte, ya se culminaron los trabajos de cimentación, muros, losa de cubierta e instalación de las redes de servicios públicos.

Así las cosas, otro proyecto que va tomando forma es el de la ampliación del estadio Metropolitano. Actualmente, se encuentran en desarrollo labores iniciales de cerramiento en el parqueadero.

Posteriormente, una vez el Junior de Barranquilla juegue su último partido de local en este mes de enero se procederá a cerrar totalmente la zona. Es importante destacar que en este cronograma se podría incluir el sector peatonal de la avenida Murillo dentro de los cierres.

Es importante resaltar que la remodelación del ‘Metro’ elevará el aforo total a 60.013 espectadores, frente a los 45.994 actuales.

Además de la ampliación en las tribunas, el renovado Metropolitano contará con 10 nuevas enfermerías. Los baños también serán ampliados y modernizados, alcanzando más de 288 sanitarios y 72 urinarios.

El diseño contempla, igualmente, la creación de nuevas cocinas satélite y zonas de bodegas y aseo, así como una sala de prensa tipo auditorio con acústica, lo que permitirá ofrecer condiciones profesionales para la cobertura de medios locales e internacionales.

Otro de los atractivos será la incorporación de museos y áreas arrendables destinados a exposiciones históricas, actividades culturales y comerciales. Para los conciertos, el estadio dispondrá de un área de 1.602 m² de backstage con camerinos y espacios para artistas y personal técnico.

Reactivar el turismo

Con Puerto Colombia como joya de la corona turística en el departamento en estos momentos, la Gobernación del Atlántico apuesta por el desarrollo local de otros municipios como Juan de Acosta y sus playas en Santa Verónica.

Por tal motivo, desde comienzos de este año ya se avanza en la mitigación de la erosión costera en esta zona con la construcción de tres espolones alrededor de la playa.

Durante un recorrido por las obras hace cerca de una semana, las autoridades locales, operadores turísticos y habitantes inspeccionaron el macroproyecto, que a la fecha registra un avance general del 19 %, con el espolón 1 en 70 %, el espolón 2 (ya existente) en 24 %.

Según Jesús Molina, líder de los operadores turísticos de Santa Verónica, se han recuperado más de 30 metros de playa con esta obra.

“Nuestras playas vuelven poco a poco a ser atractivas para los turistas. La expectativa es que este año podamos tener la reactivación comercial que tanto deseamos. Este es un mensaje de invitación para los bañistas, aseguró.

Una de las apuestas principales para el turismo en el departamento, como se mencionaba anteriormente, es el municipio porteño, que tendrá a partir del próximo mes de febrero la primera apertura del Mercado Sazón Atlántico.

Este anuncio, realizado por el gobernador Eduardo Verano, responde a un pedido de la comunidad local para aprovechar la temporada de Carnaval y los avances del más de 70 % en el proyecto.

La meta de la Administración contempla una segunda apertura durante la Semana Santa en el nivel superior de la infraestructura, con 14 islas destinadas a los artesanos del departamento.

El tercer nivel, el cual está proyectado para los últimos meses del año 2026, integrará restaurantes, terrazas, galerías de arte y espacios culturales.

¿Este 2026 será el año para la entrega de la Gran Vía?

A finales de este año estarían culminando las obras del deprimido de la Gran Vía. Este fue el anuncio hecho en su momento por las autoridades departamentales

Bajo esta motivación, la ciudadanía y el comercio se han mantenido a la expectativa durante este comienzo del 2026, pero la realidad es que, según el cronograma de trabajo, los avances de la obra deberían alcanzar la culminación del deprimido de la zona, el puente peatonal frente a la Universidad San Martín y la rotonda a la altura de la Universidad del Atlántico.

Sin embargo, esta casa periodística pudo constatar que en este inicio de año se ha culminado parcialmente la rotonda alrededor de la institución educativa, así como la pavimentación de todo este tramo del corredor.

Lo anterior ha permitido descongestionar una parte del sector. Mientras tanto, el deprimido en la zona sigue siendo la parte que menos muestra avances, y tras las primeras lluvias se han presentado encharcamientos en la obra.