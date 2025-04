El experto en temas energéticos y directivo de Acopi, César Uparela, aseguró que las deudas acumuladas del Gobierno con el sector energético, los saldos de la opción tarifaria y la alerta que lanzó XM tienen al país a las puertas de un apagón financiero y físico como el que ocurrió en 1992.

Lea aquí: El Gobierno le está dando al tema energético una información desacertada: presidente de Aciem

“El Gobierno es el responsable de lo que pueda ocurrir en razón a la alta deuda que tiene con toda la cadena en cuanto a la opción tarifaria y los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Si las empresas no tienen para cubrir sus gastos de operación, naturalmente no puede haber generación de energía y llegará el momento en que vienen los racionamientos”.

En cuanto a la deuda por los subsidios sostuvo que, las térmicas que son el respaldo de la generación, no tendrán con que comprar el combustible y obviamente no generarán energía para la demanda que se necesita. Lo primero que puede ocurrir es “un apagón financiero porque el Gobierno no tiene programado, ni siquiera ha programado pagar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3″.

Lea también: Jorge Robledo califica de un “ataque desmedido a los estratos altos” lo dicho por Petro sobre la opción tarifaria

En esa misma línea, el líder gremial se refirió a la alta cartera que la empresa Air-e le debe a los generadores por el suministro de energía. “Ellos estaban comprando en bolsa más del 50 % y logró con algunas térmicas hacer contratos a un año con algunos pagos mensuales y hasta el momento han incumplido”.

Entonces vamos a tener un apagón financiero y un apagón físico. La única solución según Uparela es pagar. “Esto se soluciona con dinero. Sin dinero no se soluciona absolutamente nada”.

Los generadores térmicos tienen que pagar el gas anticipadamente. “Sin el gas tú no puedes generar energía eléctrica. Entonces las térmicas se tendrán que apagar porque no hay gas”, explicó.