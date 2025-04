Carlos Arturo Cárdenas Guerra, presidente de Aciem Capítulo del Atlántico, afirmó que lo dicho por el presidente Gustavo Petro la noche de lunes en el consejo de ministros fue desacertada, imprecisa y confusa.

“El Gobierno nacional le esta dando al tema energético desacertado, confusa e imprecisa”, señaló.

En ese sentido, se refirió al compromiso que hizo el presidente Petro hace más de un año en Barranquilla, donde dijo que por recurso con financiamiento del Estado iba a asumir el costo de la opción tarifaria.

Sin embargo, dijo que sería el estrato 4 el que asumiría parte de la deuda de la opción tarifaria. “No es lógico que tú asumas el costo de otro usuario que gasta energía y que gasta un producto”, explicó y agregó que hay que tener en cuenta que el estrato 4 no hace contribución.

El líder gremial también anotó que se está creando confusión cuando se afirma que la energía solar es la solución, cuando se piensa que generar energía solar es bajar tarifas.

Aclaró que son cosas diferentes, pues “la energía solar es para resolver un tema energético, no tarifario”, sostuvo. Y agregó que el tema tarifario se resuelve con la reestructuración de la tarifa y del modelo actual “que no es nefasto, sino que toca evolucionarlo, que es diferente”.

En esta misma línea, afirmó que se debe tener claro que el tema de la solar es un tema solamente de día y en un rango de horas. “Es decir, no son 24 horas. Hay un tema de intermitencia que técnicamente no lo vamos a resolver”, puntualizó.

Por otro lado, cuestionó cuando se dice que hay unos usuarios que tienen unas casas quintas y que el Estado asume el 60% de subsidio, “hay que recordar que el 60% es de los 163 kilovatios. Es decir, no es de los 1.500, de los 2.000. Eso crea confusión. Porque estamos diciendo un mensaje de que crea una división social”.

En cuanto a una salida a la actual situación, Cárdenas, expuso que lo primero es que todas las entidades del Estado se alineen a buscar solución.

En ese sentido, subrayó que cómo era posible que al mismo Gobierno se le “caigan” proyectos como Alfa y Beta porque una licencia ambiental no dio las condiciones.

“Es decir, yo estoy buscando una solución, pero mi equipo y mi estructura no me están ayudando. O sea, eso no tiene una lógica racional”, puntualizó.