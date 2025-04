El excongresista Jorge Enrique Robledo, aseguró que luego de la intervención del presidente Petro la noche de este lunes durante el consejo de ministros “quedó muy preocupado” cuando dijo que la crisis de va a resolver “a punta de paneles solares”.

Y agregó que: “Eso es una exageración, eso no es posible. Y menos posible en el corto plazo, porque si aquí estamos necesitando soluciones, para allá no es para dentro de dos o cinco años”, así lo manifestó Robledo.

Dijo además que es lamentable el “ataque” que le hizo a los sectores de los estratos 4, 5 y 6, industrial y comercial.

El este sector industrial y comercial está lleno de gente pobre también. “No puede seguir insistiendo en la teoría de que aquel que no está muriéndose de hambre, entonces es como una especie de enemigo del país, que debe ser maltratado. Y me pareció bien desafortunado”, insistió.

“Que es lo que necesita el problema, soluciones ciertas, ateniéndose a las realidades particulares de la costa”. Teniendo en cuenta señaló , que la costa tiene unos niveles de pobreza muy altos y tiene unas temperaturas tales que exigen un consumo de energía mayor que el que puede ser el consumo de energía por habitante en Bogotá”.

Robledo también se refirió a la propuesta de Petro de traer gas de Qatar. “Quiero que alguien me explique cuál es el negocio que hay ahí, porque es muy, muy extraño. Y eso de que reemplacemos todo con paneles solares no es posible, eso no se puede hacer de un día para otro, no es serio decirle eso a las personas”.

Para el directivo todo lo que se dijo durante el consejo de ministros no plantea ninguna solución.

Robledo participa junto con expertos del sector energético en un panel en el que analizarán la situación de las tarifas de energía en el salón Perla