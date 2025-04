El televisado consejo de ministros de este lunes, que se centró en esta oportunidad en el tema de energía, generó toda clase de reacciones entre los expertos y gremios energéticos que esperaban una solución concreta para bajar las tarifas de energía, el pago de la opción tarifaria y el desembolso de los subsidios.

Previo a un panel que organizó la Liga de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios, los analistas invitados coincidieron en afirmar que tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, generaron más dudas que certezas en cuanto a una solución a la situación que atraviesa el país ante el riesgo de un apagón financiero y físico, en especial luego de conocerse un informe de XM –operador del mercado– que advierte un déficit de energía.

Un ataque a los estratos altos

Uno de los primeros en reaccionar luego del consejo de ministros fue el excongresista Jorge Enrique Robledo, quien calificó como un ataque contra los estratos 4, 5, 6 y los sectores comercial e industrial el asumir la deuda de la opción tarifaria. “El sector industrial y comercial está lleno de gente pobre, el tendero, el zapatero, el uno y el otro, me parece completamente desmedido”, afirmó.

Además criticó fuertemente al presidente cuando afirmó que la crisis de energía se va a resolver “a punta de paneles solares”, esa declaración, señaló, lo dejó “muy preocupado”.

Y agregó que “eso es una exageración, eso no es posible. Y menos posible en el corto plazo, porque si aquí estamos necesitando soluciones es para ya, no es para dentro de dos o cinco años”, manifestó.

Para el excongresista el país se puede estar acercando a una “crisis complicada” y añadió que en todo lo que dijo no se plantea ninguna solución al problema.

Jhony Olivares El panel realizado en la mañana de este martes se enfocó en las tarifas de energía de la región Caribe.

Un discurso desacertado

Carlos Arturo Cárdenas Guerra, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros (Aciem) capítulo del Atlántico, afirmó que lo dicho por el presidente Gustavo Petro la noche de lunes en el consejo de ministros fue desacertada, imprecisa y confusa.

“El Gobierno nacional le está dando una información al tema energético desacertada, confusa e imprecisa”, señaló.

El líder gremial también anotó que se está creando confusión cuando se afirma que la energía solar es la solución, cuando se piensa que generar energía solar es bajar tarifas.

Aclaró que son cosas diferentes, pues “la energía solar es para resolver un tema energético, no tarifario”. Y agregó que el tema tarifario se resuelve con la reestructuración de la tarifa y del modelo actual “que no es nefasto, sino que toca evolucionarlo, que es diferente”.

En esta misma línea, dijo que se debe tener claro que el tema de la solar es un tema solamente de día y en un rango de horas. “Es decir, no son 24 horas. Hay un tema de intermitencia que técnicamente no lo vamos a resolver”, anotó.

Para Cárdenas, no se puede explicar cómo al mismo Gobierno se le “caigan” proyectos como Alfa y Beta porque una licencia ambiental no dio las condiciones.

Modelo de fórmula tarifaria

Durante su participación en el panel, Cárdenas presentó un modelo de la fórmula tarifaria en el que propone que esta debe ser por regiones teniendo en cuenta que cada uno tiene unas características especiales por sus zonas geográficas.

“Hay que repensar la fórmula tarifaria, no entendemos todavía por qué estamos maniobrando una fórmula tarifaria que no funcionó, pero el modelo del mercado ha ido evolucionando, por lo tanto la tarifa también puede evolucionar”, expresó.

Estrés del sistema eléctrico

El ex ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta dijo luego de conocer el más reciente informe entregado por el operador del mercado XM que el mayor problema que está afrontando el sector eléctrico en este momento “es que está en el más alto grado de estrés”, a causa de la estrechez entre la oferta y la demanda.

Explicó que en este momento el margen de maniobra entre oferta y demanda no supera el 2 %. Actualmente, hay una demanda que está alrededor de 230 gigavatios por día y la oferta que no supera los 250 gigavatios por día.

“Así las cosas, para que no tengamos un apagón, para que no tengamos un racionamiento, lo que tenemos tiene que funcionar como un relojito suizo”.

Advirtió que ante cualquier eventualidad –como la salida de una térmica o una fuerte sequía como lo han venido alertado los gremios energéticos– se puede presentar un riesgo de racionamiento “como el que ya tenemos en la región Caribe”, añadió.

Riesgo de un apagón

El experto en temas energéticos y directivo de Acopi César Uparela aseguró que las deudas acumuladas del Gobierno con el sector energético, los saldos de la opción tarifaria y la alerta que lanzó XM tienen al país a las puertas de un apagón como el que ocurrió en 1992.

“El Gobierno es el responsable de lo que pueda ocurrir en razón a la alta deuda que tiene con toda la cadena. Si las empresas no tienen para cubrir sus gastos de operación, naturalmente no puede haber generación de energía y llegará el momento en que vienen los racionamientos”.

En cuanto a la deuda por los subsidios sostuvo que las térmicas, que son el respaldo de la generación, no tendrán con qué comprar el combustible y obviamente no generarán energía para la demanda que se necesita. Lo primero que puede ocurrir es “un apagón financiero porque el Gobierno no tiene programado, ni siquiera ha programado, pagar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3″.

En esa misma línea, el líder gremial se refirió a la alta cartera que la empresa Air-e tiene con los generadores por el suministro de energía y que a la fecha ha incumplido con los pagos.

La solución, según el directivo de Acopi, es pagar. “Esto se soluciona con dinero. Sin dinero no se soluciona absolutamente nada”, reiteró.

Anuncios contradictorios

Para Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de la región Caribe, el consejo de ministros fue una serie de anuncios contradictorios cuando promete asumir la opción tarifaria y luego esa responsabilidad cae sobre los estratos altos y los sectores comercial e industrial. “Nosotros creemos que no es concebible que se trate así a la región Caribe y en general al país, porque hubo un compromiso del Gobierno”.

Alarcón sostuvo que si bien están de acuerdo con la transición energética, no es con paneles solares que se van a bajar las tarifas de energía, “los paneles solares son a largo plazo, pero el problema de las altas tarifas es en el corto plazo”.

Gobierno no dio claridad

El excongresista César Lorduy dijo que ver el consejo de ministros le generó “profunda preocupación”. “Por lo menos en lo relacionado con el sector energético que allí expresaron generan dudas, inquietudes y algunas definitivamente no son verdad”, afirmó.

En ese sentido, dijo que no hubo claridad si los subsidios se van a pagar y cuándo empieza el programa de paneles solares como pago a las personas por concepto de subsidios. La plata se le paga a las empresas es porque ya la empresa se los ha descontado a los ciudadanos. “Eso no es un dinero de un servicio que no se ha prestado, por el contrario porque ya se prestó”. Y puntualizó que en el consejo de ministros lo que se generaron fueron dudas, angustias y preocupaciones.