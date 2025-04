Más de dos semanas en declaratoria de rebeldía van a completar los alrededor de 120 profesores que componen la planta docente del Instituto Educativo Politécnico de Soledad, quienes se niegan a reconocer la autoridad de la rectora encargada Johanna Hoyos, de quien dicen los educadores no cumple con los requisitos y ha mantenido una mala relación con ellos.

Así lo manifestó a EL HERALDO el profesor Salvador Rodríguez, quien es vocero de la protesta de los profesores. Dijo que concedieron una pausa en sus protestas hasta el próximo viernes, mientras les llega una respuesta de parte de la administración municipal.

“Si no cumplen, nos estaríamos tomando la calle 30. El motivo es no queremos a la rectora. No cumple los requisitos de ley. Por otro lado, no hay salud mental de trabajo, el ambiente muy enrarecido. Llegó irrespetando a los que por muchos años hemos trabajado. Uno cuándo llega a una parte, primero es a conocer el lugar y cómo son sus docentes, no llegar imponiendo cosas. Es dialogar, no somos esclavos, ni lacayos de ella”, resumió.

Por otro lado, este medio buscó la posición de la Alcaldía de Soledad ante las quejas de los profesores. Por el momento han señalado que están reuniendo el registro de la actuación ante el Ministerio de Educación para contrastar la situación y dar respuesta a las inquietudes.