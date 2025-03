La Superintendencia de Salud explicó este jueves 20 de marzo, que adelanta la construcción de un informe, donde se contendrá la información encontrada durante la visita sorpresa realizada la semana anterior a la ESE Universitaria del Atlántico (UNA), para vigilar el cumplimiento del plan de mejoramiento al que se había comprometido, así como la existencia de posibles hallazgos fiscales.

Lea más: Advierten sobre desconocimiento legal de la SAE en trámite de entrega de casa Villa del Arte

La Supersalud explicó que la visita se adelantó mediante la Superintendente Delegada para Prestadores de Servicios de Salud, mediante auto número 2025410030000321-7 del 10 de marzo del 2025.

“En este ordenó auditoría con alcance integral a la ESE Universitaria del Atlántico, la cual se efectúo del 11 al 14 de marzo de 2025, con el objeto de verificar el cumplimiento de las responsabilidades de la ESE, en relación con los ejes financiero, administrativo-legal y prestación de servicios de salud para las vigencias 2023, 2024 y lo corrido de 2025″, manifestó.

Al mismo tiempo, el objetivo era “realizar seguimiento y verificación a la ejecución del plan de mejoramiento derivado de la auditoría realizada del 26 de febrero a 1° de marzo de 2024, ordenada mediante Auto No. 2024410000000212-7 del 23 de febrero de 2024″.

La Supersalud expresó que de momento los resultados son resguardados para que no se vaya a vulnera el derecho al debido proceso y que solo se dará a conocer una vez notificados las partes relacionadas.

“Al respecto, se indica que, como resultado de la auditoría se levantará un informe, el cual, se encuentra en etapa de elaboración, precisando que el resultado de este análisis es reservado y no podrá ser divulgado a terceros, toda vez que, se trata de información sensible y clasificada hasta tanto no se surta el trámite de notificación, lo anterior, con el fin de proteger el derecho al debido proceso del vigilado”, aclaró.

Finalmente, indicó que dependiente de los resultados de esos posibles hallazgos, se correrá el traslado a las autoridades competentes para su verificación, y de haber lugar, sanciones del caso.

“De contener hallazgos tipificados con incidencia disciplinaria, fiscal, administrativa o de otra índole, éste será trasladado a las entidades correspondientes para que ejerzan lo de su competencia. Al mismo tiempo, el prestador como mínimo deberá suscribir un plan de mejoramiento que será objeto de aprobación y seguimiento por parte de esta entidad”, cerró.

Lea más: Embarcaciones ‘Las Curramberas’: lanzan recorrido ecoturístico por la Ciénaga de Mallorquín

La visita de la Supersalud se adelantó en medio del paro realizado por los trabajadores de la ESE UNA vinculados a la sede de salud mental por OPS, que reclamaban salarios retrasados desde diciembre del año anterior.