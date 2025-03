La directora Territorial Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Nevys Niño Rodríguez se pronunció públicamente esta semana sobre el trámite de entrega de la casa Villa del Arte hacia la Universidad del Atlántico, y lanzó fuertes acusaciones contra la presidenta a nivel nacional de la entidad por desconocer los procedimientos jurídicos para el proceso de destinación definitiva del predio, el cual se adelanta con el objetivo de construir una sede alterna de la facultad de Bellas Artes para la comunidad estudiantil del alma mater.

“Una de las entregas más significativas ha sido la de la casa Villa del Arte, en el Barrio El prado, de Barranquilla, la cual se hizo a través de un contrato de comodato, y fue este mecanismo el que hizo posible que le cumpliéramos a los estudiantes de Bellas Artes, Sin embargo, la presidenta de la SAE Emilia Pérez me señala con señalamientos infundados donde expresa que no informamos adecuadamente que el trámite que iniciamos era incompatible con el contrato actual, pero esto es un desconocimiento legal de la metodología del Código de extinción de dominio y la administración de los bienes del FRISCO”, comentó.

En ese sentido, mencionó que cambiar la figura de comodato para la entrega de la casa es desconocer el contexto del inmueble.

“El inmueble de Villa Arte era social, de la sociedad PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DEL CARIME LTDA Y CIA SAS EN LIQUIDACIÓN, el cual pasó a ser no social por remanente. Por esta razón, cumpliendo un compromiso del presidente Petro en el Gobierno Escucha del año 2023, y las gestiones del Ministerio de Educación Nacional, se decidió celebrar el contrato de comodato, como una forma transitoria que permitiera a la Universidad hacer los trámites necesarios para la intervención de un bien patrimonial. Así, es falso que la destinación definitiva pudo haberse realizado desde el año 2024 como lo afirma la presidenta de la SAE”, explicó.

Rodríguez también rechazó vehemente las afirmaciones sobre una posible oposición a que se normalice la entrega. “Todo esto para dejar indemne a la “SAE de la cláusula penal de alto costo que se incluyó en el comodato por parte de la Dirección Territorial Caribe”, aduciendo que estos se produjeron en “la administración pasada” y con “detrimento del patrimonio tanto de la Universidad del Atlántico como de la entidad que represento”.

Agregó que la Dirección Territorial hizo los procedimientos requeridos para entregar el inmueble a Uniatlántico.

“Queda nuevamente en evidencia que se desconoce el procedimiento, como si la gestión de la Territorial no se hiciera sin la expresa aprobación del Comité Central de Negocios, que el 29 de febrero de 2024 aprobó esa relación contractual, o como si las minutas fueran una creación de la Territorial, y no de minutas elaboradas por la Dirección de Asuntos Legales. Más aún, se nos expone irresponsablemente con una acusación que raya en lo antijurídico, típico y culpable, al hablar de detrimento patrimonial”, señaló.

Por otro lado, aclaró que “frente a lo que manifestó la presidenta de la SAE, donde existe una “decisión y determinación de esta dirección para lograr la destinación definitiva del predio, es contrario a lo evidenciado en el correo (que se hizo público) del 11 de marzo de 2025 remitido a la Universidad del Atlántico desde el equipo de la Dirección de Urbanos, donde informan que el predio Villa Arte no se encuentra disponible para continuar con el trámite de Destinación Definitiva”.

Puso de presente que: “lo anterior no es solamente una falta de cortesía, al no enviarse un oficio, sino por no motivar la decisión que terminó con la finalización y archivo, y en una segunda comunicación se informa la SUSPENSIÓN del trámite aludiendo al contrato de comodato, desconociendo una vez más la concurrencia legal de los mecanismos dispuestos en el código de extinción de dominio”.

La directora territorial culminó sus señalamientos contra la presidenta de la SAE con un pedido de retractación pública de las acusaciones “irresponsables” en su contra.

“Seguiré enarbolando las banderas del Gobierno del cambio y siempre leal a los procesos históricos revolucionarios que, con dignidad, seguimos afrontando, pese a las persecuciones que hoy se hacen desde su presidencia, sabiendo que, durante todo este tiempo, he estado cumpliendo el mandato del presidente, no solamente para las instituciones, como si las organizaciones necesitaran mediadores, sino también directamente con las comunidades organizadas y las ciudadanías libres”, puntualizó.

Respuesta a nivel nacional

Hasta el momento, la SAE a nivel nacional ha reafirmado su posición con respecto al procedimiento actual que se adelanta para entregar totalmente el predio de la casa Villa Arte a la Universidad del Atlántico.

Sin embargo, la entidad informó que estará pendiente a cualquier novedad sobre los señalamientos de la Dirección Territorial.