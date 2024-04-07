Una noticia alentadora reciben los deportistas del departamento con el reinicio de las actividades en el Centro de Deportes Náuticos de Salinas del Rey, un lugar que será punta de ancla para el turismo en Juan de Acosta desde el próximo año.

De acuerdo con el gobernador Eduardo Verano, la meta es finalizar la obra en los próximos cuatro meses.

'A pesar de todos los retrasos que puedan presentarse le damos un mensaje de tranquilidad a toda la comunidad de que vamos a finalizar las obras en los próximos meses, ya que la obra está bastante avanzada en cuanto al lobby principal que va a recibir a los deportistas y en donde van a estar ubicadas algunas cocinas', dijo.

De igual manera, el mandatario sostuvo que este proyecto traerá mucho progreso a este municipio de la banda costera.

'Este escenario cuando esté listo va a generar mucho empleo local y llenará de turistas a un municipio que necesita impulsar ese turismo de playas y de deporte, porque aquí la actividad principal que hay para hacer es el kitesurf, un deporte con características únicas que solo puede darse bajo las condiciones tan especiales que tenemos de mar y brisa', comentó.

En ese sentido, el gobernador adelantó que para el Centro de Deportes Náutico será el punto principal para recibir el Campeonato Mundial de Kitesurf en el 2024.

'Como organizadores de este evento nos preparamos para recibir a muchos turistas desde el siguiente año, más que todo desde finales del año que las personas vienen para prepararse y entrenar, eso nos da un impulso económico muy grande desde antes', expresó.

Adicionalmente, Verano detalló que la infraestructura y las playas de Salina del Rey estarán conectadas con el ordenamiento de playas en Santa Verónica.

'Nosotros estamos al lado de Santa Verónica, unas playas que necesitan ser rehabilitadas y que lo estarán cuando se inicie el proyecto de espolones que se realizará con un recubrimiento de arena y de rocas que nos conectaran con Salinas del Rey', mencionó.

Por otro lado, Iván Urquijo, director de Indeportes Atlántico, explicó los detalles que restan para completar la obra.

'Estamos en un 70 % de avance, nos faltan unos detalles de cubrimiento de madera para las dunas que serán el centro para puntos de artesanías y comidas. A su vez, hacer todo el tema de las pasarelas y arborización para comunicar con los demás puntos del Centro Náutico', dijo.

Angélica Dussan, instructora de Kitesurf en el sector de Salinas del Rey, recibió con beneplácito el anuncio de la realización de la tercera parada de kitesurf a celebrarse en el primer trimestre del año 2025.