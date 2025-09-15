La popular plataforma financiera 100% digital Nequi, impulsada por el Grupo Bancolombia, funciona como una billetera digital que permite gestionar el dinero de forma fácil y segura, con servicios que incluyen una tarjeta de débito y la opción de solicitar créditos. Estos últimos perfectos para salir de apuros, cubrir gastos inesperados, y de salvavidas para el naufragio en los días faltantes antes del pago de la quincena. También son ideales para proyectos más grandes como estudios, emprendimientos o inversiones a mediano plazo ya que permite solicitar montos desde $100.000 hasta $25.000.000 millones de pesos colombianos.

Sin tanta vuelta de acudir a sucursales físicas, ni papeleo de documentos, el proceso se realiza desde la aplicación móvil. En caso de ser aprobado el crédito, el desembolso se hace efectivo a la cuenta del usuario que realizó el respectivo trámite.

Créditos a un solo clic

La oportunidad de un crédito bancario está a un solo clic de distancia, con estas dos modalidades de crédito ofrecidas por Nequi a través de su aplicación móvil: el crédito de consumo de bajo monto y el crédito de libre inversión. Ambas ofertas al acceso de los usuarios sin intermediarios ni papeleo, sin largas filas en bancos y con la respuesta inmediata de tan solo minutos para conocer su aprobación. Aquí un poco acerca de cada uno, para conocer de cerca el que se adapte a sus necesidades.

Crédito de consumo de bajo monto

El crédito de consumo de bajo monto, de libre destinación, está dirigido a usuarios que requieren financiación por valores inferiores a $5.278.000 según el analisis de riesgo. Cuenta con un plazo de 1 a 60 meses, según tu perfil y monto seleccionado, disponibilidad mediante pre-aprobados y tasa de interés fija durante todo tu crédito.

La tasa de interés aplicada puede llegar hasta el 3.78% mensual, lo que equivale a una tasa efectiva anual de aproximadamente 56.15%. Puedes realizar abonos a capital y escoger reducción del plazo o del valor de las cuotas a través de la App y la Web, y es posible que por tu perfil de riesgo se te pida una fianza para garantizar tu crédito, este servicio lo presta el Fondo de Garantías S.A. (FGA).

Por último debes contar con un seguro de vida obligatorio, seguro que se cobra por cada millón desembolsado, con un valor de $2.000. La aprobación depende del análisis del comportamiento financiero del usuario dentro de la aplicación.

Crédito de libre inversión

Por otro lado, Nequi cuenta con el crédito de libre inversión el cual permite solicitar montos desde $100.000 hasta $25.000.000. Un monto más alto que la anterior opción de crédito. Aunque comparten simulitudes, como el plazo disponible de uno a sesenta meses, la tasa de interés mensual cambia oscilando entre 1.79% y 1.87%, lo que corresponde a tasas efectivas anuales entre 23.69% y 24.91%

También cuenta con un seguro de vida obligatorio, cuyo valor es de $1.450 por cada millón desembolsado. Además, se aplica una comisión de garantía que puede variar entre 0% y 17.8% del valor del préstamo, gestionada a través del Fondo de Garantía de Antioquia (FGA).

¿Cómo solicitar un crédito en Nequi?

Antes de iniciar su proceso de solicitud, tenga en cuenta que hay ciertos requisitos que no debe pasar por alto:

Tener cuenta activa en Nequi.

Ser mayor de edad con cédula de ciudadanía vigente.

No estar reportado negativamente en centrales de riesgo.

Contar con historial crediticio positivo.

Demostrar capacidad de pago mediante el comportamiento financiero en la aplicación.

Proceso de solicitud

Ingresar a la aplicación Nequi. Seleccionar la opción “Servicios”. Ir a “Finanzas” y luego “Créditos”. Elegir “Crédito de Libre Inversión”. Indicar el monto deseado: $10.000.000. Seleccionar el plazo de pago: entre 1 y 60 meses. Revisar condiciones: tasa de interés, seguro, comisión de garantía. Aceptar términos y confirmar la solicitud.

Listo, la respuesta es inmediata y no tendrás que esperar por saber el estado del trámite.

¿De cuánto sería la cuto mensual?

Este simulador de crédito le da un estimado de las cuotas mensuales.

Plazo de 12 meses (un año)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.87% E.M (24.91% E.A)

Cuota mensual aproximada: $1.067.092

Valor total de capital: $11.190.000

Valor total de interés: $1.406.306

Valor total del seguro: $208.800

Valor total a pagar de todo el crédito: $12.805.106

Plazo de 24 meses (dos años)

Tasa de interés efectiva mensual (E.M.): 1.87% E.M (24.91% E.A)

Cuota mensual aproximada: $600.351

Valor total de capital: $11.190.000

Valor total de interés: $2.800.820

Valor total del seguro: $417.600

Valor total a pagar de todo el crédito: $14.408.420

